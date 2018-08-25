治水破功 半個台灣泡水 政府應道歉

2018年08月25日 04:10 中國時報 季節

民進黨談治水語錄

暴雨來襲，南台灣淹大水，閣揆賴清德台南市任內，炫耀治水成果，說淹30年的痛苦，他花3年就解決。但治水神話破滅，半個台灣泡水逾20多小時，迄今無解，卻見賴清德怒嗆，「這麼大的雨勢，下在台灣哪個城市可以不淹水？」然而只要拿其他縣市來比較，就可以知道究竟這次淹大水，是無可避免的天災，還是治水無方。

內外失政 外交兩岸窘態畢露

大雨來襲要避免淹水除了提防，也需要靠雨水下水道排除積水，減少水患。然而比較不同縣市的雨水下水道建設成果，卻有著天壤之別。至2017年底，所有縣市只有台北市、澎湖縣與新北市的雨水下水道實施率超過8成，全國平均為73.71％，台南市僅有63.84％，是六都當中最低。

2006年底，台南市已建設的482.63公里的雨水下水道系統，到2017年底增為612.89公里。甚至賴清德任內7年建設的長度，還不如前任市長許添財的第二任。面積相當的新北市，2006年年底已建設526.08公里的雨水下水道系統，到2017年底增為683.21公里，相較台南領先持續擴大。

蔡慨捐日水災 台重創卻神隱

民進黨執政以來，嘴上政績亮眼，但從外交到兩岸卻窘態畢現，這4個月來斷了三個邦交國、兩岸關係惡化，敵意對抗上升；內政，不敵「雨神同行」一場大雨，讓8年800億治水預算分配最多的台南「沈淪」，治水神話破功，也瞬間現形蔡政府內外「失政」的交迫。

不打緊，半個台灣泡在水裡逾12多小時，中央災害應變中心才看到蔡總統、賴揆透過視訊在救災，相較日本關西水災，蔡英文總統第一時間在推特關心，外交部捐3000萬日幣，府院高層在災民身陷「水世界」第一時間「神隱」不作為，賴揆則是忙著和商總成員座談，給生意人摸頭、排憂解紛，卻直到隔天才出聲，待遇明顯差很大。

更可議的是，對此次降雨造成大災害，賴揆急撇清是雨下得又大又急，與5月關西地區的雨量有過之而無不及，還說是顯示台灣強韌抗災能力。對照還深陷「水世界」災民，極其諷刺，更凸顯其不見苦民所苦的胸懷與具體作為。

颱風和暴雨沒有藍綠之別，也不可能永遠只到台灣南部。但擅長做秀帶來的高民調，不代表真正留給地方必要的建設，民進黨在南台灣縣市執政多年，如今從結果看，欠人民一個道歉，不要再把責任推給老天爺！

(中國時報)