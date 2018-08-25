亞運》超猛唐嘉鴻 單槓封王

中華隊體操好手唐嘉鴻在雅加達-巨港亞運單槓拿下14.725分奪金。（陳怡誠攝）

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中國時報
／雅加達報導

23日才在雅加達-巨港亞運體操地板項目，拿下我國亞運史上體操首銀的唐嘉鴻，24日又在單槓率先登場，更拿下14.725分摘金，打破從1990年北京亞運後，單槓項目由中日壟斷局面。本屆亞運1金1銀的他，共獲675萬國光獎金！

雅加達亞運專輯

相隔20年 女足重返4強

中華隊24日總共獲得1金1銀1銅成績，除了體操男子單槓金牌唐嘉鴻，中華女壘一日兩戰，先贏大陸保住銀牌，但冠軍賽不能突破日本強投壓制，連兩屆亞運獲得銀牌。另，女子保齡球6人團體賽摘銅，目前中華隊累積獎牌6金7銀12銅，排名升到第7。中華女足也在晚間以PK戰擊敗越南，相隔20年晉級亞運4強。

「我心中的大石頭終於放下來了！」眼眶泛著淚水的唐嘉鴻表示，「這次是心理上的挑戰，過去大家一直都認為我的心理素質很好，但有時候連我自己都會懷疑自己，到底好在哪裡，如今總算拿到亞運金牌，算是充分證明自己。」

「其實我從比賽開始到結束，都照著自己想要的節奏，我想這次亞運是很棒的經驗，也增加我日後的自信，」唐嘉鴻說，「其實後面看著孫煒、肖若騰兩名大陸選手出場很煎熬，等到看到兩人成績都沒超過我，我才總算鬆口氣。」

唐嘉鴻表示，能在今年亞運拿下1金1銀，真的必須感謝一路上幫助過他的所有人，「任何一場比賽都將成為我日後的養分，今天並非是真正的結束，而是全新的開始！中華體操隊還可以更強大，希望大家以後可以更關注我們。」

穿金戴銀 675萬獎金入袋

聽到自己可獲675萬獎金，唐嘉鴻表情相當疑惑，「有這麼多嗎？我真不知道獎金多少，這筆錢我會全額交給父母處理，因為我最感謝的還是爸媽，一直無條件為我擔心與鼓勵，尤其是碰上我受傷時，更替我心疼與找醫生處理。」

中華體操隊在雅加達-巨港亞運收穫豐富，共拿2金1銀1銅，包含男子鞍馬金牌李智凱、男子地板銀牌唐嘉鴻、男子吊環陳智郁與男子單槓金牌唐嘉鴻，共可領到高達1260萬的國光獎金，這支男子體操隊的未來確實值得期待！

(中國時報)

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