半個台灣泡水 神隱12小時 英賴坐辦公室勘災

2018年08月25日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、 張理國 ／綜合報導 ／綜合報導

豪雨重創中南部，台南市遭譏治水失敗。行政院長賴清德24日下午在政院普渡時罕見動怒回應，這種24小時雨量超過600毫米的雨勢，下在台灣哪個城市不會淹水？（張理國攝）

半個台灣泡水12小時後，府院高層總算露面。蔡英文總統昨上午在府內狀況室與中央災害應變中心，與縣市視訊會議；行政院長賴清德昨上午則找來經濟部及水利署了解情況，並稱「台灣有強韌抗災能力」。但下午政院普渡時，針對外界批評台南治水，賴揆竟動怒說，「24小時雨量超過600毫米雨勢，下在台灣哪個城市不淹水？」儘管強降雨難防，但不少民眾對中央防災慢半拍，確有不少怨言。

視訊匯災情 全程60分鐘

不少南部民眾在歷經兩日驚魂後，對英賴還不現身災害現場感到極度失望。住台南的吳小姐說，以前張善政當院長時，都是第一時間下南部勘災，怎麼民進黨就是不如人？住嘉義市的陳姓住戶說，雖然多數民眾知道強降雨難防範，防水工程也有一定限度，但重要的是中央應第一時間下來關懷，不是躲在辦公室勘災。

總統府發言人林鶴明表示，蔡總統視訊會議後，還與高雄代市長許立明、台南副市長吳宗榮、嘉義縣長張花冠等地方首長視訊連線；總統請各縣市政府若有任何防、救災物資或人力需求隨時提出，中央會全力協助，視訊會議11時39分開始，全程60分鐘。

賴揆昨上午則聽取經濟部及水利署報告，他說，這次強降雨相對7月日本關西大雨，有過之無不及，顯示台灣強韌抗災能力；但在救災黃金時間強調「台灣強韌抗災能力」，又被網友罵翻。昨晚他在臉書解釋，「韌性」是對國土治理重要概念，就是國家面對天然災害襲擊時，減緩傷害、妥適因應、迅速復原的能力。

看誰會治水 讓他當上帝

面對「台南經驗」遭譏失敗，賴罕見動怒說，治水有沒成效，包括台南、雲林、嘉義、高雄，去問當地民眾最清楚；「像這麼大雨勢，24小時雨量超過600毫米，下在台灣哪個城市不淹水？看哪個批評的人可講出來，讓他當上帝，選擇這些雨量下在哪個地方，他有把握不會淹水。」

賴揆說，治水很辛苦，「不要否定所有人的辛勞，特別是淹水時沒同理心，做一些沒必要的批評，是不應該的。」他提到，25日起排定到災情較嚴重縣市，了解遭遇的困難，也希望為下一步水利設施作規畫。

(中國時報)