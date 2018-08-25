中央山脈阻擋 養出媲美颱風雨炸彈

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中國時報
／台北報導

熱帶低壓襲台，氣象專家吳德榮昨表示，由於中央山脈破壞低壓結構，導致其速度減緩，低壓從屏東沿著台灣西側緩慢北上，中南部降雨時間長、累積雨量多，高雄新興日雨量高達545mm，各處才會有淹水災情。今低壓離台後雨勢就會減緩，不過周日將有一波新的西南氣流影響，中南部會開始降雨到下周四。

氣象局預報中心主任呂國臣說明，原預計往北移動的熱帶性低氣壓，因中央山脈阻擋破壞結構，低壓因此改往西北方向移動，讓北部地區恰成背風面，雨勢較小，預計低壓今日就會離台。

吳德榮說，正是因為低壓移動慢、降雨長，累積雨量多才會致災。他解釋，該熱帶低壓在季風低壓環流內發展，底層水氣多、大氣不穩，低壓離台近，因地形限制致其風力來不及發展成颱風，但降雨程度媲美颱風強度。

氣象局預報專員李孟軒表示，氣象局預估從23日上午8點到今日上午8點的雨量，中南部山區及平地雨量為900至1100毫米、外島與澎湖雨量為500至700毫米。高雄新興23日的累積日雨量甚至達545毫米，高雄六龜附近有數個區域日雨量飆破500毫米。

外界質疑地方政府應變太慢，氣象局簡正伍婉華解釋，以目前的預報技術而言，僅能預測前2到3小時的強降雨之位置、時間與雨量的預測，因此對於地方政府決議是否停班課而言，可能會比較緊迫。

李孟軒說，熱帶低壓能帶來這麼多的雨量非常少見，少數例子就是民國48年八七水災，而氣象局公布日雨量前15名原因都是颱風，且降雨量都破1000毫米。

(中國時報)

治水新觀念 為了失敗而設計

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