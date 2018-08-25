專家批預警慢 經部自爽比日本行

2018年08月25日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

熱帶低氣壓造成中南部重大水患，不管官方或專家都同意，「短時間強降雨」是主因。但專家也點出，政府對災害預警上仍不夠及時，還是以過去傳統觀念應對，慢了點，面對極端氣候，防洪準備時間應更早。但經濟部不認同，還說這次防災素質比關西好。

預警不夠快，包括8月23日彰雲嘉高縣市已出現豪大雨淹水，但中央災害應變中心遲至晚間10點才開設，應變太慢。由於水淹太大，積水不退，抽水機配置不夠，也導致如嘉義縣長張花冠到處借調。

水利技師公會顧問簡俊彥認為，這次淹水主要是大雨降在平地，超出區域排水設計，可從涵洞、交流道到處都在淹，顯示許多地方下水道不通。這些平常不疏浚清通，大雨來就會淹大水。

他認為，這次中央防水患速度還有檢討空間，尤其是預警機制，不能按傳統一般方式，面對極端氣候，政府需要更早一點預防、更準確地評估災害；抽水機調配上也有檢討空間，平時看大型抽水機都放在鄉鎮公所，應預先調至低窪地區。

各界檢討不斷，但水利署署長賴建信自認「對比上個月日本關西水災，我們表現得幾乎相當，甚至素質更高。」淹水主因「短延時強降雨」形態，下得又快又急。無法準確預測，是因對流雲系緩慢，小的對流系統不像大尺度導引可以預測。至於所謂中央應變中心開設太慢，他說已提前開設，且周三時水利署就先設置災害應變小組。

經濟部次長曾文生強調，後續會通盤檢討整體水利系統。面對極端氣候現象越來越明顯，水利系統主幹道已加強，但在道路側溝排水等部分，短時間不太容易做大幅度改變。

(中國時報)