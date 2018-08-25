停班課慢半拍 地方首長全被罵翻

南台灣豪雨災情慘重，四處民怨也讓地方首長成眾矢之的。圖為陸軍南區聯合測考中心官兵協助嘉義布袋、東石及新港地區民眾撤離。（國防部提供）

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中國時報
地方中心／綜合報導

熱帶低壓挾帶豪大雨來襲，該不該停班課、何時宣布，讓各縣市政府兩難。災情嚴重的屏東縣竟僅2個鄉停班停課，被民眾罵翻天；台南市23日一早多處嚴重災情，市府直到下午4時才宣布晚上停班課，不少市民將怒氣出在行政院長賴清德身上，在他臉書留言「要不要回台南勘災一下？審視自己治水有功的幹話！」

屏東縣前天宣布昨正常上班課，但昨仍下大雨，多處積水，台26線竹坑段發生嚴重土石坍方，交通中斷讓恆春半島成孤島。縣府上午9、10時許陸續宣布獅子鄉和瑪家鄉停班停課，民眾痛罵「是要比哪個鄉鎮較慘才放假嗎？」縣長潘孟安臉書被憤怒網友灌爆。

屏東縣府指出，23日根據氣象局、天氣風險公司及屏科大團隊數據，沒一項達到停班停課標準，加上無停水停電，交通網絡也無受阻才做出正常上班課決定，坦言「這次預測與實際真的有落差」。

台南方面則被「雨炸彈」襲擊。氣象局當天下午2時將台南列大豪雨區，市府遲至4時才宣布晚上停班課，但多處道路淹水不通，永康、仁德有幼兒園孩童受困，消防局出動橡皮艇救援，民眾更因下班回不了家怨聲載道。

PTT網友批官方決策太慢，直斥「人命從來不值錢」、「又要叫我去跟老闆講嗎？」台南市新聞處也推給天氣風險公司與成大氣象團隊，說是根據評估做決策。

中彰投區域治理平台也因豪雨「破功」。彰、投縣府前晚7、8時宣布昨正常上班課，但因台中深夜11時宣布停班課，彰、投兩縣昨凌晨臨時改停班課，引發民眾不滿，彰化縣長魏明谷臉書也被灌爆。

台中市長林佳龍昨說，市府防災應變「不跟大自然對賭」，面對自然，人不是神，市府以最謙卑的態度盼多保護一位市民，等同於多保護一個家庭，「即使決策可能會被批評，我也需承擔起責任」。

(中國時報)

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