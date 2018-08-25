治水新觀念 為了失敗而設計

2018年08月25日 04:10 中國時報 楊佳穎／台北報導

國民黨台北市長參選人丁守中昨與前內政部長李鴻源、前台北縣長周錫瑋一同舉行記者會，討論北市推動防災都更必要性及相關對策。對南部豪雨成災，李鴻源分析，首要原因是雨下太大了，第二個原因則是，過去治水方向太迷信工程手段，把錢全砸在工程手段上，未從都市設計角度來解決問題。

李鴻源建議，做防災型都更過程中，將海綿城市、韌性城市等概念擺進去；且如今工程界已開始有新觀念，他自己最近也在和歐洲人、荷蘭人談一個新概念，叫做「為了失敗而設計」。

李鴻源說，過去台灣的治水概念，所有籌碼都押在堤防、降雨量，但只要防線一被突破，整個城市就會癱瘓，這就是最近中南部為什麼淹水；「為了失敗而設計」的概念，就是工程一定會失敗，但萬一不幸失敗，整個城市的基本機能還是能維持，所以這要從都市設計角度看問題，與防災型都更、都市設計擺在一起。

李鴻源也提到，水利署不可能獨自解決台灣的淹水問題，若中央跨部會、市府跨局處無法團隊運作，淹水問題就無法解決，這部分未來會給丁守中明確建議。 李鴻源最後表示，如今的前瞻計畫全在談工程手段，從來沒談到萬一極端氣候來了，工程手段事實上是不能解決的，「所以坦白講，幾十年來很多政策、法令都需要檢討。」

(中國時報)