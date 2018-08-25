沒有力氣跑…獨居老翁溺斃

2018年08月25日 04:10 中國時報 曹婷婷 、 程炳璋 、 李其樺 、 吳敏菁 ／綜合報導 ／綜合報導

蘇姓老翁的胞弟提到發現哥哥屍體時，他臉朝下，飄浮在電視旁的角落處。（程炳璋攝）

消防隊出動人力協助麻豆小埤頭和北勢居民疏散撤離，總共撤離居民48人至緊急避難所。（李其樺翻攝）

9旬獨居阿嬤躺在床上，眼看大水就要淹過床沿，卻連起身逃走的力氣都沒有；暴雨狂襲，台南逾半數行政區泡在水中，鹽水、麻豆、後壁災情慘重，鄉間許多獨居長者眼見暴雨來襲，卻沒有力氣逃離。台南市安南區82歲蘇姓獨居老翁疑因下樓查看淹進家中的大水，不慎跌倒溺斃，讓家屬哭斷腸。

行動不便 若遇天災堪憂

日本上月遭逢36年來最嚴重水患，造成100多條人命死亡，其中不少是無力逃生的獨居老人；這次南台水患雖僅1名獨居老翁不幸在住處溺斃，但高齡化的鄉間獨居長輩比比皆是，有的行動不便，有的臥病在床，一旦遇到水患或地震，際遇堪憂。

台南連著2天飽受雨彈轟炸，前天淹水災情集中市區、永康、仁德，隨著低氣壓北移，昨日災情也撲向溪北地區，鹽水區岸內大排溢堤，上千戶泡在高約7、80公分的大水中，歡雅里一戶獨居阿嬤孤零零躺在與水同高的床上，只差幾公分就要被吞噬，看得讓人心驚膽跳，警消橡皮艇趕到救出阿嬤，目睹阿嬤含淚驚恐望著家園淹水卻動不了身的情景，不禁鼻酸。

獨坐床邊 差點被水吞噬

白河、後壁、北門也都有類似畫面上演，老人家獨坐床邊凝望不斷攀升的水位，有人是不願棄守家園，也有人是想逃卻無能為力，「沒想到水一下子漲那麼高，心內當然ㄟ驚，但沒法度自己跑出去，只能眼睜睜看著水愈來愈高…」。

北門區玉港里昨日上午9時淹水達半個人高，許多獨居長者受困屋內，警消出動大批人力與橡皮艇與大雨和大水搏鬥，終於成功幫助長者們脫困。玉港里長林妙香說，庄頭有不少兒女在外地工作的高齡獨居長者，看到老人家們手腳顫抖搭橡皮艇逃難畫面，「真的很不捨！」

跌落深谷 老農夫妻雙亡

安南區82歲蘇姓老翁獨居頂安里長溪路一段，昨日凌晨疑因大水淹入住家，下樓查看不慎跌倒意外溺斃，直到上午媳婦買早餐前往探望，驚見公公屍體漂在客廳，驚嚇報警但為時已晚，警方已報請檢察官相驗釐清死因。頂安里長吳勝安說，蘇翁住處低勢低窪，一直是該里淹水最嚴重區域，這次竟發生里民淹死意外，令人遺憾。

此外，彰化縣80歲和78歲許姓夫妻前天駕小貨車上山到果園採收並烘製龍眼乾，疑似天雨路滑、視線不佳，從員草路31.7公里處翻落深谷，兒女午後發現爸媽失聯不停找人，昨日清晨5時許發現可疑墜落點並報案，消防人員冒雨攀下深谷，發現2人已死亡，花2個小時才將遺體抬出。

(中國時報)