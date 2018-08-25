南台全軍覆沒 災民怒：比88風災嚴重

2018年08月25日 04:10 中國時報 曹婷婷 、 張伊珊 、 鄭雅文 、 林和生 、 謝佳潾 、 林雅惠 ／綜合報導 ／綜合報導

豪雨連2日狂炸南台灣，災情比2009年88風災還嚴重！繼仁德、永康、安南區等市區23日淹水慘重後，24日淹水災情北移至麻豆、七股、學甲；麻豆甚至水淹1層樓高，「簡直比88風災還慘！」民眾怒吼花這麼多錢治水，這就是所謂治水成效？

嘉義縣布袋鎮岑海里幾乎全泡在水中，里民自嘲「岑海里變『沉海裡』」，布袋鎮長陳鳳梅坦言，這次災情比88風災嚴重，許多里幾乎「全軍覆沒」，只盼大水退去趕快清理家園。

台南市後壁區也傳出嚴重災情，王姓里民大罵，住了60幾年的地方，第一次淹得這麼離譜，屋內的水都淹到大腿高度，「還能躲哪去？」他認為會導致嚴重災情，是因八掌溪淤積太嚴重，才會讓後壁一遇大雨就讓米鄉變水鄉，「淹到都習慣了」。

「政府治水不知治到哪裡去了！」住後壁區菁寮國小附近的王姓民眾不滿說，88水災自家經營的2間店因地勢低窪遇水患，但另一間店因增高逃過一劫，這回卻是3間店面一次遭殃，簡直難以置信。

台26線竹坑路段昨日一早發生土石流，當時正在視察災情的屏東縣枋山鄉長洪啟能也被困在車陣中，他痛批豪雨致災全因水保單位整治不當，「難道真要出人命才去正視？」

洪啟能指出，竹坑段及附近380號橋、385號橋，每次大雨一來就是「黃水從天而降」，3年前便陸續向水保局提報上游野溪整治計畫，盼治本讓溪水順道流向大海，但2次都因經費問題被打回票，這次發生近年最嚴重土石流災害，幸無人傷亡，但也凸顯整治野溪的迫切與重要性。

屏北種植小黃瓜的吳志賢因4分地全泡在水裡，出動7台抽水機才讓積水逐漸消退。他無奈苦笑說，年初遇到北農風波導致價跌，這幾個月又來豪雨攪局，「今年簡直像是洗三溫暖，心臟不好真的很難負荷！」

高雄市永安區永華路淹水戶薛守杉看見家門前道路變河道，水深及膝2天未退，痛批政府治水都是假的，他說永安才2座滯洪池，泥沙一堆且雜草叢生，只要下豪雨就淹水，市府根本用口號治水。

(中國時報)