10多年來淹最慘！治水治成威尼斯

2018年08月25日 04:10 中國時報 地方中心／綜合報導

10多年淹得最慘一次！馬路成汪洋、有家歸不得，還有受災民眾自嘲「我家是威尼斯」，24日暴雨以雲嘉南災情最嚴重，因這次淹水適逢漲大潮，恐怕短時間難以消退，地方政府雖聲稱治水有成效，但面對遍地災情仍是束手無策。

熱帶低壓豪雨23日造成台南市區嚴重淹水，24日北移也使台南溪北地區、嘉義、雲林災情不斷，台南鹽水區約4000多戶淹水，麻豆區北勢里幾乎全村泡水，消防隊協助當地500多戶撤離；嘉義市凌晨豪大雨狂炸，5小時累積雨量達184毫米，83名民眾受困，幸全數救出或自行脫困，雲林縣沿海水林鄉與口湖鄉多處積水逾30公分，全成了水鄉澤國。

台南麻豆北勢里長陳朝枝表示，水位最低淹到小腿，最高甚至超過腰部，對外道路無法通行；後壁淹水災情嚴重，國策顧問崑濱伯家也淹水，連冰箱都被水泡壞；安南區昨日傳出2段影片，有人在怡安果菜市場後方玩立式滑槳，有人在門口游泳跳水，諷刺台南成為水上樂園。

鄰近台灣海峽的嘉義縣布袋鎮岑海里，前天傍晚起大雨不斷，當地居民形容「雨水像用倒的」，不少民宅甚至停電，布袋鎮長陳鳳梅表示，雨勢又急又快，加上昨日適逢農曆大潮，抽水機怎麼抽也排不出積水，水位一度高達1公尺多，沿路車輛及大片農田全泡在水裡，養殖魚塭的魚也四處流竄。

屏東縣通往恆春主要幹道台26線竹坑路段，昨日一早發生土石流，滿路泥沙及石頭橫躺道路，上百輛車動彈不得，遊客或上班、上課民眾身陷車陣至少2小時，雖緊急搶通，但有遊覽車司機苦笑說，到墾丁送「關島」，無奈全寫在臉上。

海上接駁交通也是怵目驚心，東琉航線因風浪太大導致船身上下搖晃，遊客形容就像坐海盜船般驚險，湧浪也造成琉球鄉白沙港積滿漂流木，讓人擔心影響船隻停泊。

高雄統計連續2天共傳出308處積淹水，最嚴重時推估淹水面積總計達370公頃，多數水位已退去，但岡山區潭底水深最高曾達1層樓，昨日下午低窪地區仍淹至腰部甚至胸部，岡山區公所中午送了900個便當給災民。

(中國時報)