徐欣瑩楊文科拉鋸戰 差3.5趴

2018年08月25日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 邱立雅、／竹縣報導

倒數計時，新竹縣長選情白熱化！艾普羅民調8月21至23日進行新竹縣長選情調查，其中，「如果明天就是投票日，您會支持誰？」民國黨參選人徐欣瑩以20.4％領先居次的國民黨參選人楊文科16.9％；但若合併政黨支持度，楊文科則以20.6％，小贏徐欣瑩的20.5％，勝負僅在0.1％。

徐以20.4％領先群雄

以「如果明天就是投票日」訪問民眾投票傾向，民國黨徐欣瑩支持度為20.4％、國民黨楊文科16.9％、無黨籍林為洲14.1％、民進黨鄭朝方則是6.2％，未表態則為31.1％；若合併政黨的總和支持度，則分別為楊文科20.6％、徐欣瑩20.5％、林為洲15.6％、鄭朝方6.8％，未表態為25.1％。

在交叉分析部分，楊文科囊括40.6％泛藍支持，徐欣瑩、林為洲也分別有20.3％及21.7％。值得注意的是，徐欣瑩除有高達73.5％的民國黨支持度，泛綠也有30.3％民眾支持，甚至還高過鄭朝方的28.4％，林為洲也有15.5％的泛綠支持度，楊文科則有14.3％。從民調數據分析，不單只是國民黨籍參選人楊文科與立委林為洲鬧內鬨，民進黨內支持態勢也四分五裂。

楊文科團隊指出，民調結果讓團隊對勝選有信心，楊文科也堅定參選決心，爭取黨內團結，希望從地方贏回來，讓2020藍天再現；林為洲表示，尊重各民調公司結果，但因表態率低，會再積極爭取；鄭朝方透過幕僚表示「會再努力」；徐欣瑩團隊則說，會不分藍綠打破台灣政治舊思維，期望在這場選戰中獲得成功。

楊強打正藍贏林2.8％

地方人士預估，楊文科雖為政治素人，但有國民黨提名、傾黨支持與科技界人士表態、前縣長范振宗等人相挺，後勢看漲。徐欣瑩曾選過副總統，又有台北市長柯文哲加持，續航力有待觀察。林為洲雖擬無黨籍參選，但有林姓宗親及前縣長林光華力挺，實力不容小覷。鄭朝方民調亦有起色，有民進黨籍新竹市長林智堅積極輔選，是否有奇招突圍，將是選戰焦點之一。不過，本次民調「您比較看好誰當選」中，有高達43.2％民眾未表態，未來將成為參選人爭取標的。

此次民調是由艾普羅民調公司進行，訪問日期為8月21至23日，有效樣本為1082人，抽樣誤差在95％信心水準下，約正負3個百分點，訪問地區為新竹縣，訪問對象為設籍在新竹縣，年滿20歲以上的民眾，並以電話民調進行。

(中國時報)