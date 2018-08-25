南台治水破功 用選票討回來

2018年08月25日 04:10 中國時報 洪榮志 、 廖素慧 、 林和生 ／綜合報導 ／綜合報導

一場暴雨，南台灣治水成效全破了功，不少民眾身陷水患之苦，揚言「用選票討回來」。823雨炸台南災情嚴重，雖說是短時間強降雨所致，但因市府團隊將只是10年防洪標準施作應急治水工程，吹捧成「花3年解決30年痛苦」政績，黃偉哲不久前也替市府背書，指市府已解決96％水患，連日也遭轟「不要再騙了」。

黃偉哲24日在臉書宣布，即刻起暫停競選活動全力投入救災及重建工作，各區競選服務處及後援會幹部也將就近協助鄉親需求，同時還將爭取行政院災害補助、重建資源的投入，並協同市府進行重建工作，設立停損點的意圖，頗為明顯。

國民黨台南巿長參選人高思博則與國民黨台南巿黨部主委謝龍介針對賴清德「雨這麼大，哪個城市不淹水」論調，痛批身為一個急於將自己「台南經驗」推廣到全國的行政院長，治水神話破功，竟說出「哪個城市不淹水」幹話，看出賴清德的傲慢態度。

高思博打臉黃偉哲指，黃曾保證台南96％地區不淹水，但23日一下大雨，全市竟60％以上地區淹水，「信賴選哲」、「賴規黃隨」還能相信嗎？

豪雨造成嘉義市紅瓦里百餘戶淹水，引爆嘉義市治水破功或成功的攻防戰，參選市長的議長蕭淑麗批治水破功，爭取連任的市長涂醒哲駁斥是「治水成功」，對選情影響程度尚待觀察。

涂醒哲面對外界有關公共政策批評，擅於以反向思考來回應，此次將嘉義市淹水歸責於強降雨太大，零星鄰近縣市交界區域排水宣洩不及，隨雨勢稍緩又快速消退，反向操作認為是治水有功，但缺乏感同身受居民淹水之苦的同理心，民眾埋不埋單，會用選票反應出來；國民黨提名的前嘉義市長黃敏惠則未對此正面評論。

24日屏東雨量未達停班標準，屏東縣成了中部以南唯一上班上課（僅獅子鄉、瑪家鄉停班課）縣市，縣民批評欲選連任的潘孟安是躺著選嗎？難道完全不顧縣民的安全？最後因突如其來雷雨雹攪局，且豪雨下在上班尖峰上午6至8時，所幸災情零星且第一時間就排除，才讓反彈未進一步發酵，幕僚嘆當「神」真的要有那個命。不過，地方雖有怨言，仍難以撼動屏東縣長潘孟安選情。

(中國時報)