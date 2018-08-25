李鴻鈞喊侯市長 心想事成

2018年08月25日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

親民黨立法委員李鴻鈞日前以「未來市長」稱呼民進黨新北市長參選人蘇貞昌引發議論，國民黨新北市長參選人侯友宜24日赴下泰山巖參拜，身兼下泰山巖主委的李鴻鈞全程陪同，致詞時緊握侯友宜的手，還以「侯市長」來稱呼侯友宜；不過，李鴻鈞事後受訪強調廟方超越黨派，他以主委身分祝所有參選人「心想事成」。

2004年總統大選因2顆子彈改變選舉結果，侯友宜當年擔任刑事警察局長，自然成為眾矢之的。因此，今年7月9日侯友宜在泰山區政說明會，前內政部長李鴻源、立委李鴻鈞兄弟檔原訂現身，沒想到，最後只有李鴻源到場；才隔3天，民進黨新北市長參選人蘇貞昌拜訪，李鴻鈞親自接待還稱呼「未來市長」，態度一冷一熱給外界諸多想像。

侯友宜24日上午9時先前往泰山公有市場掃街拜票，逐一與攤商及買菜民眾握手，民眾熱情高呼當選，攤商紛紛送上包子、粽子、菜頭與鳳梨，預祝侯友宜「包中」、「好彩頭」與「旺來」。

侯友宜隨後前往下泰山巖參拜顯應祖師，李鴻鈞全程陪同參拜，致詞時以「侯市長」來稱呼侯友宜，強調侯擔任副市長任內關心泰山地區，未來也需要一個真正瞭解泰山的人來建設泰山，「讓我們一起來歡迎侯市長」。

面對外界質疑李鴻鈞立場不明，侯友宜則是替李鴻鈞緩頰表示，擔任副市長7年常跟李鴻鈞互動，跟李家人都很熟，大家都是「厚友誼」的好朋友，他也非常感謝李鴻鈞適時在中央出手幫忙，大家都是為泰山共同努力，要讓地方更好。

(中國時報)