檢控逃稅偽證 傅崐萁無罪

花蓮縣長傅崐萁。

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中國時報
／花蓮報導

花蓮地檢署偵辦理想大地案，追加起訴花蓮縣長傅崐萁違反稅捐稽徵法及偽證罪，花蓮地方法院經近1年審理，24日審結宣判，認定理想大地案農地實際交易者並非傅崐萁，傅也不是購地的榮亮公司實際負責人，檢方兩項指控完全不成立，判決傅無罪。

花蓮地方法院判決指出，同案被告榮亮公司實際負責人鮑廣廷則依逃漏稅判決有期徒刑1年6個月、登載紀錄不實判刑2個月可易科罰金，因當庭認罪並繳回1000多萬元稅款，且無前科紀錄、態度良好，兩罪均緩刑3年。另被檢方指控涉逃漏稅與偽證的農地買主林德復，也罪嫌不足獲判無罪。

農地交易者為鮑廣廷

判決書表示，理想大地案農地資金流向，最初是鮑廣廷出面與林德復簽訂合作協議書，而林交付的購地款匯款對象，如果不是榮亮公司帳戶，就是鮑廣廷的帳戶，而榮亮公司交付的購地款項，也是由榮亮公司或是鮑廣廷所支出，這些客觀證據可確認實際交易者為鮑廣廷。

傅非榮亮公司負責人

判決更指出，雖然證人梁清政、梁哲凡父子指證全案實際交易者為傅崐萁，但兩人證詞描述的情節，有許多不合情理，且與客觀事證及其他證人證詞不符。至於檢察官指控的證據，只可以看出傅崐萁與鮑廣廷有交情，並無積極證據足以證明傅崐萁是

榮亮公司經營的最終決策者。

至於全案爭點在檢察官追加起訴部分，就傅崐萁是否為榮亮公司實際負責人，傅有無涉及不實之陳述？法官調查全案後也認定，相關事證不足以認定傅崐萁為榮亮公司實際負責人，檢方指控傅涉嫌偽證，也諭知無罪。

法官認定傅非決策者

花蓮地院刑事庭長黃鴻達指出，理想大地土地交易案就資金流向觀察、檢方提出證據，並無積極證據證明傅為最終決策者或共謀事實，依「罪證有疑，利於被告」原則，宣判傅崐萁、林德復無罪。花蓮地檢署回應，待收到判決書後，將斟酌判決理由，再決定是否上訴。

(中國時報)

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