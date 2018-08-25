傅崐萁欣慰 6年冤屈昭雪

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中國時報
范振和／花蓮報導

「6年冤屈終於撥雲見日！」花蓮地檢署起訴縣長傅崐萁違反稅捐稽徵法及偽證罪，經花蓮地方法院宣判無罪，傅崐萁24日感謝法院嚴謹正確適用法律還他清白，他大感欣慰。

「感謝過去一路支持我的鄉親和所有關心我的朋友，今天終於撥雲見日！」傅崐萁說，事實真相永遠只有一個，無論真相被掩埋得多麼深，終究還是會陽光普照、撥雲見日。

花蓮地檢署2013年4月16日開始偵查理想大地案，隔年8月31日對傅崐萁做成不起訴處分確定，且不得再議；但2017年10月再立新案，追加起訴傅崐萁違反稅捐稽徵法及偽證罪。

傅崐萁感慨表示，在沒有新事證的前提下，檢方卻在去年10月間，他即將宣布參選台北市長之際，將不得再議的案件，不管他聲請對質釐清案情的要求，僅傳訊1次，翌日立刻成立新案追加起訴，打破台灣司法紀錄，顯然是對他的政治及人格謀殺。

傅崐萁表示，去年他曾說過，「這是綠色恐怖，司法、政治迫害，今天蔡英文的手，伸進所有司法體系裡面，要砍斷傅崐萁未來邁向政治的路！」

他認為，所謂藉勢藉端、貪汙瀆職是經3次不起訴才最終確定，比當年以國家力量介入、司法凌遲的興票案還要多1次的不起訴，身為為民服務的縣長，況且受到這樣的「政治調查」，一般基層民眾要如何相信檢調？

傅崐萁昨也在臉書發表「遲來正義、返還清白」感言指出，6年來對手從特偵組到高檢署、地檢署，再配合相關政治團體攻訐、抹黑、中傷，他遭受台灣史上空前的政治迫害，鋪天蓋地的網攻、各種政治媒體操弄，如今終獲法院無罪判決，很感恩親友們一路情義相挺，對花蓮地方法院堅持獨立審判精神、秉持嚴格證明法則，表達由衷敬意。

他強調，即使過去6年受到這樣的對待，他依然做好為民服務工作，未來同樣會勇敢面對各種挑戰，不忘初衷為地方建設、台灣民主堅持奮戰到底。

(中國時報)

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