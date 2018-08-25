呂秀蓮批小英 傷了金門人情感

2018年08月25日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

日前823戰役60周年，身為三軍統帥的蔡英文總統只選擇在臉書發文，沒有前往金門。當天專程赴金門的前副總統呂秀蓮昨天表示，當天很多民眾問她，蔡總統怎麼沒來？為何不請副總統陳建仁代表參加？對金門人來講，這是情感上很嚴重的傷害，期盼總統府能說明。

呂秀蓮表示，台灣太無情、太冷漠，當初若沒有金門，台灣會有今天嗎？這樣重要的823紀念日，三軍統帥竟然不能參加，希望總統府做個說明。國安團隊在面對更多邦交國可能背離台灣時，卻輕忽金門、馬祖等固有領土，新政府到底是怎麼回事？

呂秀蓮昨天出席「823金門行，談台－中新關係」活動時，談到金門民眾對正副總統823當天沒去金門的疑惑，她只能回應，蔡總統因為長途出訪剛回國，加上薩爾瓦多斷交，可能有很多事情在忙。

呂秀蓮表示，台灣離金門有點距離，但最可怕的不是地理距離，是心靈距離，年輕一代不了解823炮戰，前幾天她在金門看到很多白髮老兵，都是炮火攻擊下的倖存者，心情一定很複雜，過去的犧牲、辛苦盼獲得後代的一點肯定。

呂秀蓮表示，前總統陳水扁跟她主政時，花很多心思在金門和馬祖，當地民眾也點滴在心頭。

與會的前中科院長龔家政表示，他想問蔡總統，以現在國際政治環境，大陸隨時可能武統台灣，台灣的骨氣是什麼？像是823炮戰的居民那樣，台灣有這樣的人，就像抗戰時中華民國人的骨氣。如果金門變成和平中立的試點，兩岸的交流，也等於是和平新關係的開展。

(中國時報)