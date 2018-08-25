府辦信介仙音樂會 施明德三度感謝蔡

紀念前民進黨主席黃信介90歲冥誕，「向黃信介先生致敬－紀念黃信介90誕辰音樂會」24日在台北圓山大飯店舉行，蔡英文總統（背對者）出席，與黃信介弟媳、前台北市議員藍美津（中）擁抱。（張鎧乙攝）

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中國時報
／台北報導

身兼民進黨主席的蔡英文總統與美麗島5人小組昨共同舉辦「向黃信介先生致敬－紀念黃信介90誕辰」音樂會。與蔡英文關係不佳的前主席施明德，致詞時數度哽咽，更三度感謝蔡以國家元首身分替黃信介舉辦音樂會，這對蔡的個人只是一生的一小步，卻是台灣國族的一大步，「蔡總統，感謝你，謝謝！」

但會後媒體詢問施明德，是否對蔡釋出善意？施表示，不能這樣講，這只針對謝謝蔡總統為「信介仙」做這件事；「我是個不被威脅、不被利誘的人」，不要做別的政治聯想，也跟選舉無關。

曾經關過施明德的故總統嚴家淦，兒子嚴雋泰與妻子嚴許婉瑱也出席，施明德說，這場音樂會是找到一個可以讓大家接受的人，辦了這個活動，在這個對立的時代，讓大家有喘息的機會。

這場音樂會由美麗島5人小組許信良、張俊宏、姚嘉文、施明德、林義雄聯名舉辦。蔡英文頒贈「讜言弘聲」匾額給黃的家屬；蔡致詞表示，現場很多前輩先進，大家對政治政策可能有不同想法，但是從來不曾懷疑彼此對於民主的信念，堅持自由民主的價值，就是最大公約數。

蔡總統表示，黃信介用一生帶領台灣走向民主自由，相信他的精神會繼續帶領大家，一起追求一個更民主、更進步的美麗島。

施明德致詞時說，台灣數百年來的先賢先烈從未在國家殿堂佔有一席之地，沒有信心的掌權者最不喜歡吃水果拜樹頭，總是要獨攬一切功勞；黃信介的墓除了生名以外，沒有提到一生為台灣人民所做所為隻字片語。「信介仙」就這樣在炎陽下在淒風若雨，在無盡的暗夜裡化為烏有。

現場播放黃信介1991年告別立院的演說影片「請與我一同告別舊時代」，影片中，黃信介用台語致詞，才講了幾句話，就被當時的會議主席打斷，要他用國語發言，黃說「沒關係，重要都有書面，我只是補充說明」，讓台下的蔡英文看得笑呵呵。

(中國時報)

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