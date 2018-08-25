線上購屋 讓利e籮筐

2018年08月25日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

大里預售案「坤悅JIA」含車位每坪18.5萬起。（照片業者提供）

清水指標個案「遠雄之星6」讓利價每坪15萬起。（照片業者提供）

台中主要讓利宅概況

受到農曆民俗月、年底九合一選舉等因素干擾，易影響消費者看房意願，促使不少建商祭出各式讓利好康，特別是在台中市北屯、大里、清水等價格較市中心親民區域，個案讓利風潮更夯，甚至有個案推出網路下訂每坪現省2萬，另有建商與知名系統家具業者合作，祭出設計裝潢7折起超殺優惠，小資族、首購族可選擇適合自身需求個案下手。

優惠每坪現折2萬

北屯區11期洲際商圈受惠於台74線快速道路，未來可銜接國道1號、4號以及規畫中的雙港輕軌等利多，房價逐漸站穩3字頭。不過永福地產「洲際W」卻祭出讓利優惠，專案經理吳尚杰表示，民眾只要利用網路下訂、每坪折價20000元、臉書打卡每坪再折價5000元，團購5戶每坪更續折價3000元。

為吸引小資族、首購族，總太地產打出區域最低價每坪15.5萬至17.5萬元的「總太2020」，總太董事長翁毓玲表示，除價格讓利，全案基地6000坪一次推出，透過大基地規畫，納入室內羽球場等43種公設，但每戶公設比並未拉高，且管理費在多戶分攤下，估算每坪約50元左右，讓喜歡運動民眾不用另掏錢赴健身房。

此外，全案還攜手歐雅系統家具，提供住戶空間規劃68折優惠。以樣品屋2房設計為例，內設玄關櫃、電視櫃、衣櫥、書櫃、臥榻、更衣間等總費用約38萬元。據瞭解，有小資族對平價宅內能擁有更衣間設計，感到十分傾心。

高CP值全齡化公設

近年受大康橋計畫、軟體園區等利多助攻，台中大里區房市備受矚目，區內的「坤悅JIA」採「含車位每坪18.5萬元起」低單價策略。專案經理陳凱笙表示，全案在建材、設備的讓利，讓購屋人超有感，除林內牌廚房三機，還加碼提供SVAGO微波爐、Derek Smart II 智慧馬桶、Panasonic暖風機，每間臥房全採德國耐磨木地板。

台中清水受惠「台中港三井OUTLET PARK」年底完工試營運、捷運藍線等利多將兌現，「遠雄之星6」打出高CP值全齡化公設，提供結構體、防水、地壁磚延長保固，每坪15萬元起，吸引在地、跨區客群前往看屋。

(中國時報)