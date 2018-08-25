體驗總裁fu 台中帝寶閃星光

2018年08月25日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

日本大倉飯店最高檔品牌酒店大倉久和將落腳台中七期，市場人士預期，透過國際知名飯店的進駐，將拉抬周邊豪宅買氣。據瞭解，「台中帝寶」的總裁行館月前推出試住活動以來，已吸引逾20餘組客戶試住、50餘組客戶藉以宴客，其中除傳產、科技企業主，甚至有知名男星前往體驗「總裁生活」！

興富發近年來積極跨足購物商場、飯店領域，位於台中七期的飯店為總裁鄭欽天個人投資，與大倉久和飯店簽約，據瞭解，將打造為日本大倉飯店最高檔品牌酒店；飯店計畫2021年開業，總建築面積達到3.4萬平方米，由大倉負責其中酒店部分的經營，有約250間客房。

「台中帝寶」專案經理張瀚升指出，連鎖國際飯店選址是經過許多市場調查，如經濟發展、觀光人口量、整體消費市場等諸多層面的考量後，才會拍板定案。特別是一定要選在主幹道上，如台北東方文華酒店位於台北市敦化北路、晶華酒店位於中山北路等。

市場人士也指出，國際飯店的落成一定會帶動周邊房地產的價格，又以周邊土地與豪宅的增值最為明顯。因許多文人雅士，政商名流匯集，往往為區內地產鍍上一層華麗金粉，增添許多風采。

全台營建業營收王興富發，將「台中帝寶」視為品牌代表做，施工時鄭欽天親自監工，月前該案總裁行館推出試住活動，吸引許多傳產、科技企業主登記試住，或是想在鄭欽天指示下，打造的總裁行館邀約好友設宴，日前還吸引台灣知名男星也趕來體驗總裁行館與「台中帝寶」各項公設。

「台中帝寶」坐落於七期市政特區台灣大道上，由P＆T GROUP設計。位於35樓、為台中企業主量身打造的總裁行館，正是由知名的十邑設計師王勝正操刀設計。王勝正透露，他最愛站在總裁行館，可平視遠處山稜線的景觀，感覺格外不同。

(中國時報)