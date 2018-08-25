租屋微改造 活用書桌收納

2018年08月25日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

9月開學腳步近了，對在外租屋的學生，首要是打點住處，特力屋表示，租屋家具擺設最常遇到家具不合用、空間太小難運用以及家具難搬移等問題，建議家具不合適就別將就，尤其影響讀書效率的書桌、椅，更需要求功能、品質兼顧，只要花點巧思將居家環境「微改造」，就能輕鬆打造舒適窩。

特力屋表示，微改造不妨從書桌著手，由於電腦、檯燈、手機等電源線是最難整理，為避免桌面凌亂，書桌應強調收納機能，設計側掀及後掀式隱藏收納空間，其中內建三孔及USB插座，各種電線都能收得無影蹤。

若想添購書櫃，又擔心未來帶不走，特力屋建議，選擇可靈活拆裝的組合式層架。

房間另個微改造重點是地板，特力屋建議，可選用免卡扣、免上膠的無鄰苯防水免膠塑膠地板，抓地力極佳，組裝簡單。

社群團購網ihergo愛合購近1周發現，收納、寢具、掃除、清潔等關鍵字搜尋量成長逾4成，與學生準備外宿用品息息相關。 愛合購也建議，書桌要多放幾個桌面收納盒；近年最夯的「真空壓縮袋」，可省7成空間，不必擔心衣櫃爆炸。

愛合購也傳授收納祕技，一定要妥善利用基本設備與牆面，例如購買掛鉤跟掛式收納籃，可在床沿或牆面變出儲物空間，衣櫃裡則可堆疊小型整理箱擺放襪子、貼身或輕薄衣物。

(中國時報)