租屋微改造 活用書桌收納

愛合購也建議，書桌要多放幾個桌面收納盒。（愛合購提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

9月開學腳步近了，對在外租屋的學生，首要是打點住處，特力屋表示，租屋家具擺設最常遇到家具不合用、空間太小難運用以及家具難搬移等問題，建議家具不合適就別將就，尤其影響讀書效率的書桌、椅，更需要求功能、品質兼顧，只要花點巧思將居家環境「微改造」，就能輕鬆打造舒適窩。

特力屋表示，微改造不妨從書桌著手，由於電腦、檯燈、手機等電源線是最難整理，為避免桌面凌亂，書桌應強調收納機能，設計側掀及後掀式隱藏收納空間，其中內建三孔及USB插座，各種電線都能收得無影蹤。

若想添購書櫃，又擔心未來帶不走，特力屋建議，選擇可靈活拆裝的組合式層架。

房間另個微改造重點是地板，特力屋建議，可選用免卡扣、免上膠的無鄰苯防水免膠塑膠地板，抓地力極佳，組裝簡單。

社群團購網ihergo愛合購近1周發現，收納、寢具、掃除、清潔等關鍵字搜尋量成長逾4成，與學生準備外宿用品息息相關。　愛合購也建議，書桌要多放幾個桌面收納盒；近年最夯的「真空壓縮袋」，可省7成空間，不必擔心衣櫃爆炸。

愛合購也傳授收納祕技，一定要妥善利用基本設備與牆面，例如購買掛鉤跟掛式收納籃，可在床沿或牆面變出儲物空間，衣櫃裡則可堆疊小型整理箱擺放襪子、貼身或輕薄衣物。

(中國時報)

優惠比一比 貼近需求才划算 專家觀點－都更掌握７大關鍵 舊…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。