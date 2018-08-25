專家觀點－都更掌握７大關鍵 舊屋順利換新屋

2018年08月25日 04:11 中國時報 于俊明

隨著對居住安全的重視，都市更新一直都是政府努力推動的政策。面對一堆複雜的法令，住戶又不是專業者，常常不知道要怎樣著手。要瞭解都市更新，基本上可掌握下列七大步驟。

首先，要看一下舊房子是否位在「都市計畫」範圍：如當地還沒有發布都市計畫（即「非都市土地」），就不能做都市更新。

其次，有無一個「更新單元」：「更新單元」就是要做都更的建築基地，算容積、計算同意人數等事項，即用「更新單元」範圍做檢討，實務上會要求一定面積以上，如台北市原則上要1000平方公尺以上，約300坪左右。

此外，同意戶須達到門檻。如能100％同意，就可用「協議合建」方式進行都更；若不行，或有公有土地在內，只要整合達多數決，也可用「權利變換」方式進行。

「協議合建」只要都市更新事業計畫書，「權利變換」除都市更新事業計畫書外，還要再加「權利變換計畫」書，由不動產估價師去估每個住戶原來的土地價值（包括不同意戶）當作股本，大家再用類似合夥分紅方式，共享都更案創造效益。

第四，找一個都更案的實施者，就是找一個頭。一般多會由建設公司擔任，當然也可住戶自組更新會辦理，或是政府公辦都更。

計畫訂妥，須送到更新機關審議。審議過程還涉及公聽會、公開展覽、聽證等事宜，能爭取多少容積獎勵、有無配套要求、案子能否夠順利通過，委員會的審議是最主要關鍵。

第六大步驟：建物興建。都更案通過後，以後興建的程序就跟一般建案差不多，只是起造人由實施者擔任、權利變換案不用再拿地主的土地使用同意書。

最後，就是分到新屋。房子蓋好、拿到使用執照、完成產權登記後，基本上就大功告成。如是「協議合建」方式進行的都更，住戶過給建商的土地要繳土地增值稅；但採「權利變換」進行的都更，住戶過給建商的土地並不用繳土地增值稅。「協議合建」與「權利變換」兩者稅捐負擔並不一樣。

以上是舊房子要進行都更的幾項基本動作，每個過程會面臨很多細節，住戶可多請教專家與主管機關，讓舊屋順利換成新屋！（作者為中華民國不動產開發公會全聯會祕書長于俊明）

(中國時報)