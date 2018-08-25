亞運》連拚2場累翻 女壘再鍍銀

亞運女壘金牌戰，一局上中華隊第2棒顏逸（左）擊出二壘安打，振臂慶祝。（陳怡誠攝）

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中國時報
／雅加達報導
亞運女壘金牌戰，中華隊打線遭日本王牌投手上野由岐子壓制，以0比7吞敗，連續兩屆都摘銀。（陳怡誠攝）

中華女壘隊在雅加達-巨港亞運女壘賽1日2戰，先贏中國大陸保住銀牌，再與日本隊展開金牌戰，中華隊難逃日本投手上野由岐子領軍的強投壓制，全場只打出1安打，終場以0比7敗給日本，無緣金牌，中華隊連2屆亞運獲銀牌。

雅加達亞運專輯

棒打王蘭 闖進金牌戰

2014年仁川亞運中華隊在最後一天也是1日2戰，先以4比3打敗大陸晉級金牌戰，最後以0比6敗給日本；4年後的雅加達亞運複製上屆模式，不過，中華隊再戰日本輸得更多。

中華女壘隊追平上屆銀牌紀錄，總教練楊賢銘表示，球員雖不服輸全力以赴，但一開始打得較悶，且因打完世界盃馬上轉戰亞運，受到疲累與練習量又少的影響，投手無法順利壓制日本隊打擊火力。

大陸隊派出王蘭對付中華隊，預賽王蘭威風八面，主投7局被打3安打，無失分；不過，昨天再戰中華隊的情況不一樣，王蘭投完8局被打10安打、失5分；楊賢銘指出，王蘭的下墜球沒有上一場快，高角度的球都打得到。

後繼無力 決賽被扣倒

中華隊打完中國大陸之戰後，休息不到2小時再戰日本隊，1局下，日本隊趁著中華隊先發投手杜雅婷緊張而投球不穩之際，在2個四壞球保送後，連敲2安打攻3分；中華隊換上邱安汝投球也在2局下失4分。

日本先發投手上野由岐子投3局沒被安打、無失分，第2任投手藤田優投2局也沒掉分，中華隊難以展開攻勢而敗北。但1局上，中華隊曾有一波攻勢，可惜沒有得分，楊賢銘指出，上野的投球威力沒有過去厲害，球速與控球呈現下滑。

奧運爭鋒 投手要補強

中華隊受制於日本投手群的封鎖，全場僅打出1安打、無得分，提早在第5局結束以0比7輸給日本，無緣金牌。

楊賢銘說，未來放眼2020東京奧運，中華隊必須加強投手戰力，才有機會與列強拚搏，進而奪牌。

(中國時報)

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