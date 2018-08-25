亞運》詹家姊妹 今與大陸爭金

2018年08月25日 04:11 中國時報 鍾亞芳 、 李弘斌 ／台北巨港電話採訪 ／台北巨港電話採訪

詹詠然／詹皓晴24日在雅加達巨港亞運女雙準決賽發威，以兩個6比0痛宰哈薩克的戴妮琳娜／艾妮提諾娃，姊妹倆一掃上屆4強出局陰影，首度攜手打入亞運女雙決賽，25日將與中國大陸的徐一幡／楊釗煊爭奪金牌。

「已經進到金牌戰，目標當然就是金牌，明天我們一定會全力以赴。」詹詠然信心十足的說。

詹詠然將尋求個人第6面亞運金牌，2006杜哈亞運中華女團摘金，詹詠然也與莊佳容稱霸女雙，4年後兩人衛冕成功，又與楊宗樺合力奪得混雙金牌。上屆仁川亞運，詹詠然與謝淑薇在女團賽各扛單打並於雙打攜手，收下生涯第5面亞運金牌。

然而上屆亞運詹皓晴首度入選，於個人賽與姊姊搭檔女雙，在4強不敵泰國組合，這次終於得嘗金牌戰滋味，她開心的說：「這是我第2次打亞運，很開心也很榮幸，上一屆女團金牌，女雙是銅牌，很開心可以有所突破，希望明天可以再接再厲。」

有趣的是，金牌戰對手楊釗煊，就是詹皓晴從今年2月卡達女網賽起的固定拍檔，兩人不僅於杜哈封后，也在法網打入4強。

網球近年成為我國在國際綜合賽會的金庫，本屆迄今卻僅女單梁恩碩摘下1銅，詹家姊妹則確保至少1銀落袋。然而這面女雙金牌對中華隊也很重要，從1998曼谷亞運女團摘金開始，我國已連5屆亞運有網球金牌進帳。

(中國時報)