亞運》複合弓雙人組 射進冠軍戰

亞運複合弓混合團體賽24日登場，中華陳怡瑄（左）、潘宇平3連勝闖入金牌戰。（陳怡誠攝）

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中國時報
／雅加達報導

雖然射箭反曲弓雷千瑩與湯智鈞在24日的雅加達-巨港亞運會上混合團體賽止步8強，但由陳怡瑄和潘宇平聯手的複合弓混合團體賽卻是連過3關，尤其是4強賽對上伊朗，對手竟然在第一輪射錯靶位，導致該支箭0分，中華雙人組153比138大勝，將在27日下午3點10分（台灣時間）挑戰南韓，爭奪最高榮譽金牌。

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陳怡瑄和潘宇平先在16強賽迎戰緬甸選手，兩人發揮絕佳實力，尤其是第三輪與第四輪的8支箭全部是滿分箭，當中又有3支箭射在靶心位置上，單場比賽12支10分滿分箭，156比148輕鬆獲勝。

8強賽陳怡瑄／潘宇平對上哈薩克，第一輪射完4支箭37比38落後，第二輪陳／潘的4支箭都10分滿分，對手失常出現1支7分箭，中華隊第二輪40比35，反領先4分。第三輪中華隊36比38，領先分數只剩2分，決勝輪兩組人馬都射中兩支10分箭，38比38平手，最終中華隊以151比149險勝。

順利晉級4強的陳怡瑄／潘宇平迎戰同樣來勢洶洶的伊朗，第一輪前3支箭不分上下27比27平手，第4支箭中華隊射中滿分箭，沒想到對手卻離譜的射錯靶位，該箭0分計算，中華隊「驚喜」的取得10分絕對領先優勢。

第二輪起中華隊士氣大振，不但射中8支滿分箭，而且在射完三輪之後已取得17分遙遙領先局面，第四輪陳怡瑄和潘宇平前3支箭都穩穩地射出9分箭，提前鎖定勝局。

陳怡瑄和潘宇平賽後表示，兩人的狀況都還沒有調整到最佳，但在比賽的時候都會互相鼓勵對方，8強對哈薩克之戰最驚險，幸好最後險勝，沒讓國人失望，期待27日的決賽能再替中華隊拿下一面金牌。

(中國時報)

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