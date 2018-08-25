亞運》肩傷攔路 李智凱神復原上馬

2018年08月25日 04:11 中國時報 林周義／台北報導

「鞍馬王子」李智凱拿下台灣亞運史上第一面體操金牌，事實上，他幾個月前左肩受傷，日常活動都受到影響。最後憑著意志力，以3個月的時間恢復正常訓練。

今年3月，李智凱在亞塞拜然的比賽中傷及左肩。回國後，即前往高雄長庚紀念醫院治療。長庚醫院骨科主任周文毅表示，當時李智凱的左肩是疼痛、腫脹而僵硬的，且瘀傷往下沉至手肘。進一步詳細檢查後發現，李智凱的左肩二頭肌已中度拉傷，不僅無法做體操，甚至日常活動都受到影響。

周文毅表示，因亞運已近在咫尺，李智凱面對的壓力可想而知。為趕在亞運前復原，醫療團隊與教練協商，決定採用非手術治療。透過進行高壓氧配合物理治療，幫助組織消腫，一周後即可進行輕度訓練。接著，再進行高濃度血小板血漿注射治療，待症狀改善後，慢慢調整訓練強度。

周文毅表示，一般的狀況中，患者需4到5個月的時間，才能恢復正常訓練，但這類治療卻將恢復時間縮短為3個月。李智凱在7月就調整到完全的備戰狀態，並在團隊的支持下度過難關，創造歷史。

李智凱在亞運這一翻，翻滾出了台灣體操的希望。賽後，他至後台與周文毅擁抱，感謝國家、教練和長庚醫學團隊的支持和照顧。接下來的目標，就是東京奧運的鞍馬金牌。

(中國時報)