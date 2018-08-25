南部豪雨淹水 防登革熱爆發

2018年08月25日 04:11 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

國內又新增5例本土登革熱病例！分別為台中市3例、新北市2例。疾管署官員表示，台中市3人雖非大里區居民，但發病前均有大里區東昇里「開心農場」活動史或工作地鄰近該農場，研判屬同一波群聚；新北市新增2例亦有新莊瓊林里私人菜園活動史，推斷仍與瓊林里群聚事件有關，疫情仍侷限菜園引發，並未擴散，新莊瓊林第三波疫情已過高峰，之後應會趨緩。

近日南部豪雨，多個地區淹水，疾管署呼籲南部民眾，大水退去一定要徹底做好清理，尤其是輪胎、帆布、寶特瓶、花盆積水一定要清理乾淨，只要有0.5公分的水，孑孓就會生長，尤其地下室淹水，一定要抽乾，避免病媒蚊孳生。

新莊第三波疫情高峰已過

疾管署副署長羅一鈞昨日表示，台中市新增個案為2女1男，3人陸續於8月16日至19日發病後就醫，經檢驗確診，目前2人住院中、1人居家休養，目前「開心農場」群聚已累積至7人，台中市本土登革熱病例則累積至9例。

台中新增4000劑快篩試劑

新北市新增個案則為新莊區合鳳里60多歲女性及瓊林里50多歲男性，2人分別於8月15日及21日發病，經就醫檢驗後確診。其中合鳳里個案發病前曾有瓊林里菜園活動史，瓊林里個案住家亦鄰近新莊區第15例與第16例活動之瓊林里私人菜園，研判2人均與瓊林里群聚相關。

羅一鈞指出，新北市新莊瓊林第三波疫情共新增8例，與第二波新增7例差不多，並未出現等比級數增加，疫情仍在控制中，研判第三波疫情已過高峰，之後應會趨緩。

台中市部分，由於病例多在發病後5天才確診，大幅增加傳染性。疾管署除請當地醫師提高警覺外，台中市並新增4000劑登革熱NS1快篩試劑，提供登革熱NS1快篩院所數亦從15家增加至55家，以利及早診斷通報，台中市政府並成立登革熱防治中心，本周末，各區區長將動員里鄰長及志工協助民眾清除公共空間積水容器孳生源，及早控制疫情。

(中國時報)