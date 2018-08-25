高齡樂活人生 少吃多動健康瘦

2018年08月25日 04:11 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

台灣老年人口在今年突破14％，正式邁入高齡社會。根據統計，年齡70歲以上有70％有退化性關節炎，醫師表示，加強肌力、預防關節受傷是避免退化性關節炎的不二法門，平時可多游泳、騎腳踏車，且體重不能過重，不少高齡者減重最後都減到肌肉及骨質，反而減掉健康，在少吃的同時，也要多動，才能瘦得健康。

新光醫院與《中國時報》昨日合辦健康講座，特別選在推擴長照及全齡照護的新光人壽「新光站前樂活未來館」舉辦，由台大復健科王亭貴教授及新光醫院復健科主任陳文玲，現場教導民眾如何面對高齡常會碰到的退化性關節炎及肥胖問題。

值得一提的是，「新光站前樂活未來館」特別打造4.5坪的全齡照護室，裏面設有照護床，方便家屬協助行動不便者如廁後清理身體，亦設有哺乳室、嬰兒座椅及尿布台等設施，讓民眾在聽演講之餘，還能親身體驗無障礙的貼心需求。

王亭貴副院長表示，高齡最常面碰到的就是退化性關節炎，且最常發生在關節、腰椎及頸椎，尤其是年紀大、體重過重的人；目前對於退化性關節炎的治療，可使用護具、柺杖及鞋墊輔助，在藥物部分，則有非類固醇的抗發炎藥、止痛藥及肌肉放鬆劑。

王亭貴稱，門診中常會有病患問一定要吃藥嗎？在急性發炎期，還是需要藥物的協助，另對於退化性關節炎，目前還可以高濃度血小板血漿注射（PRP）及打玻尿酸等治療，但預防還是最有效，平時可由加強肌力著手，最簡單的就是雙腳彎曲10~15度看電視15分鐘，訓練腿的肌力。

肥胖一直是現代人的文明病，陳文玲主任表示，男性平均體脂肪應佔體重10~15％，女性則為25％，如果男性超出25％、女性超出30％就是肥胖，最簡單的方法就是量腰圍，女生不宜超過80公分，男生則不要超過90公分。 陳文玲指出，維持理想體重很重要，減重不外乎控制飲食及維持運動，吃飯時可以先吃菜及喝水，讓胃有飽足感，這樣就可以少吃一點，只吃需要的，並找一個運動能讓自己快樂動、持續動，才是長期維持理想體重之道。

(中國時報)