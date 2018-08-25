丙烯醯胺超標 咖啡豆洋芋片上榜

2018年08月25日 04:11 中國時報 張立勳 、林周義／台北報導 、林周義／台北報導

北市衛生局抽驗市售高溫油炸食品與咖啡，24日公布檢驗結果，傑可洋芋片（香辣味）及Robert Timms摩卡肯亞咖啡豆的丙烯醯胺含量超標，已經要求業者檢討製造過程，限期提出改善方案。

衛生局今年6月首度前往西式速食店、早餐店、咖啡店、傳統市場、超市賣場抽驗50件油炸和咖啡產品，檢驗發現傑可洋芋片（香辣味）檢出丙烯醯胺1174 ppb，超過衛福部食品藥物管理署訂定的馬鈴薯餅乾指標值1000 ppb以下；Robert Timms摩卡肯亞咖啡豆則檢出丙烯醯胺501 ppb，也超過咖啡豆指標值450 ppb以下。

衛生局黃敬堯說，食品高溫加熱下，胺基酸與還原醣會進行梅納反應讓食品產生特殊風味及色澤，但同時會形成丙烯醯胺，較常見於高溫油炸食品，國際癌症研究機構認為丙烯醯胺對動物具有致癌性，但流行病學研究尚無法證明為人類致癌物。

長庚毒物中心主任顏宗海表示，丙烯醯胺為高溫下的產物，且非食品添加物，目前對人體並無致癌證據，民眾不需過於擔心。他表示，食物在經過高溫烹調，時間越久、溫度越高，產生的丙烯醯胺含量就會越高。

食藥署副組長魏任廷表示，因丙烯醯胺在動物身上具致癌性，台灣當初參考歐盟標準，訂定「食品中丙烯醯胺指標值參考指引」，供國內業者做參考、改善品質之用。

顏宗海指出，丙烯醯胺目前被列為2A級致癌物，意即在動物實驗上證實會致癌，但人體上並無致癌證據，民眾勿過於恐慌。

(中國時報)