二行程機車管制鬆綁 簽自律公約

2018年08月25日 04:11 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

再放寬！環保署昨與全國反禁二行程聯盟代表人共同簽署「古董二行程機車管理方案自律公約」，同意以歷史文化意義保存古董機車，使其不受加嚴排放標準規定，古董機車車主則同意會保持機車外觀與車況良好，不做為通勤交通工具，也不會進入空氣品質維護區。

環保署署長李應元表示，環保署在與全國反禁二行程聯盟理性對話後，雙方願意各退一步，考量古董機車具有文化保存的意義，同意保留二行程古董機車，不以加嚴標準對其規定。

全國反禁二行程聯盟簽署自律公約，與環保署達成共識，承諾保持車輛外觀及車況，定期保養及排氣檢驗；不做為上下班的交通工具；在空氣品質不良或惡化警告發佈時不騎乘；不進入地方政府劃設的空氣品質維護區。

空保處處長吳盛忠說，現有的二行程機車幾乎都已自然淘汰，留下的多是車主很寶貝的古董機車，「未來我們會依據車子的使用狀況、里程數、保養情形等去訂出古董機車的定義」。

此外，吳盛忠表示，未來大型柴油車的排放標準會逐年加嚴，在109年1月1日前，大型柴油車須符合原出廠標準；109年至111年年底除須符合原廠標準，另須符合各地劃設的空氣品質維護區的規範；112年1月1日後，1到3期的車輛必須符合第4期標準，即黑煙不透光率1.0 m-1。

環保署呼籲，若民眾對汰換新車有特殊困難，可於今年年底前撥打專線電話02-2371-2121分機6303、6307、6311。

(中國時報)