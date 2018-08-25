澳洲變天 新總理莫里森上台

2018年08月25日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

有「民主世界政變之都」封號的澳洲，5年內誕生第5位領導人！執政黨自由黨一周內二度上演逼宮戲碼，總理滕博爾昨天遭前內政部長達頓發動的換黨魁連署逼退；但選舉黨魁時，向來支持滕博爾的財政部長莫里森（Scott Morrison），以45比40票擊敗達頓、當選新總理。滕博爾成為2010年以來，第4位被黨內同志趕下台的澳洲總理。

閣員發動 逼退滕博爾

21日曾逼宮未遂的達頓，上午把85名黨籍議員中過半數（43人）的聯署文件送交滕博爾，剛好達到召開黨團會議改選黨魁的門檻，由於滕博爾已表態若被拔掉總理，不會投入改選，這意味他當家作主的時代告終。

黨揆選舉3人相爭，外長畢紹普女士因得票太低率先遭淘汰。第二輪決選，達頓以5票差距，敗給滕博爾的盟友莫里森，忙了半天落得為人作嫁，總理夢一場空。環境及能源部長弗呂登貝格，則取代畢紹普出任副黨魁。

雙雄票數相近，顯見自由黨內分裂嚴重，莫里森以總理身分發表的第一次談話，坦言逼宮風雲的確重創自由黨和國會，他呼籲黨內團結及修補傷痕的重要性。

滕博爾在告別演說中，感謝民眾多年來的支持，並警告黨內民粹主義浪潮、反移民政治放話崛起的現象，呼籲莫讓種族、分裂和內訌成為澳洲政治文化。滕博爾2015年挑戰時任總理艾伯特勝出而上位，如今風水輪流轉，他也遭到被推翻的命運。

50歲的莫里森立場偏社會保守主義，在總理候選人中，他是保守與溫和派都能接受的人選。莫里森曾在艾伯特政府擔任移民部長，推動高爭議難民政策，由軍方執行「邊境主權保護行動」，出動海軍攔阻偷渡船隻，把難民遣返轉運國家，或轉送到設在太平洋島國巴布亞紐幾內亞及諾魯的境外收留中心。他甚至錄影昭告在收容所的難民，「你若選擇不回家，那你就得在這裡耗到天長地久。」一番話遭人權組織撻伐。

滕博爾拉下艾伯特的逼宮之役，莫里森扮演關鍵角色，為他過往的負面形象洗白不少。身為虔誠基督徒，莫里森去年表態反對同婚，不過盡量避免捲入相關辯論。

在野工黨 成最大贏家

在這波逼宮歹戲中，莫里森曾向盟友透露，如果滕博爾角逐黨魁，他不會參選，直到確認滕博爾退出，免於背上「叛徒」名號的莫里森，終於鴨子划水登上總理寶座。但分析家指，在野工黨成為執政黨內鬥最大贏家，隨著大選將屆，民調低迷的自由黨已無分裂本錢。

(中國時報)