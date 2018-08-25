美兜售F-16 杜特蒂酸完全無用

2018年08月25日 04:11 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

經常語出驚人的菲律賓總統杜特蒂23日在軍方活動上爆料，稱美國遊說他購買F-16戰機，但他表明這款戰機對菲律賓「完全無用」，因為菲國沒有和任何國家打仗，菲國需要攻擊直升機和輕型飛機對付國內叛亂分子。

杜特蒂在納卯市出席東民答那峨島軍區設立12周年紀念活動時向士兵說，美國國務卿蓬佩奧、國防部長馬提斯和商務部長羅斯寫了一封信給他，指出菲律賓採購美國武器及國防設備對雙方都有利。

杜特蒂宣讀這封信說：「美菲兩國可以整合經濟及安全事務，我們希望藉由互利互惠的國防採購，包含洛克希德馬丁公司的F-16多用途戰機，以及其他的攻擊直升機，強化美菲之間的特殊關係，並進一步加強在安全、合作及貿易等領域合作。」

但杜特蒂對F-16戰機興趣缺缺。他說：「預算多少？我們能買多少架？2架？3架？做什麼？對付中國大陸嗎？」他表示，菲律賓不需要F-16，買了完全沒用，他只需要攻擊直升機和小型飛機，用來對付叛軍。

杜特蒂又翻舊帳，提到美國國會議員先前不滿他鐵腕掃毒，阻止政府出售M16突擊步槍給菲律賓。他諷刺美國連M16突擊步槍都無法交貨，如何確保F-16戰機能運抵菲律賓？

杜特蒂批評向美國買的6架翻新直升機中，有3架已經墜毀，導致多名菲律賓飛行員死亡。杜特蒂上台後加強與中國大陸和俄羅斯的軍事合作。最近菲正與俄羅斯洽談購買潛艦。

(中國時報)