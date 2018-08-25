一帶一路現瓶頸 陸援外拚轉型

沙烏地阿拉伯的聖城麥加，行駛於阿拉法特到米納的捷運是由大陸製造。大陸援外事業正由金援轉型為攻心為上。（法新社資料照片）

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中國時報
／台北報導

大陸對外援助似乎正尋求轉型，改變過去金援為主的思維。對此，淡江國際事務與戰略研究所所長李大中表示，大陸內部一直有聲音認為，相較於將這麼多資源對外投射，應該挹注在地方債、醫療、教育、軍人退休等內部治理上。文化大學政治學系講座教授陳一新則表示，大陸近來對「一帶一路」倡議展開跨部門總檢查，過分膨脹的空頭支票都要收縮。他認為，大陸應該重新調整，開放西方國家參與投資，「否則大家會把大陸看成眼中釘，認為它獨攬生意。」

即使是在經濟貧困時代，大陸也不斷援助非洲等第三世界國家，經濟騰飛後，援外工作更加頻繁。然而近來大陸出現援外政策轉型的聲音，認為應該改變過去以金援為主的思維，不能單純以利益或金錢驅動。

對此，文化大學政治學系講座教授陳一新表示，一帶一路倡議剛出來的時候，許多國家認為大陸是「半買半送」，連部分經費也是向大陸借貸，然而近來卻出現巴基斯坦還不出貸款、馬來西亞取消部分合作項目等事件。面對一帶一路出現瓶頸，大陸近來也展開跨部門總檢查，過分膨脹的空頭支票都要收縮。

淡江戰略研究所所長李大中則表示，大陸長久以來就在援助第三世界國家，而且強調不同於美國，不設定回報標準，這麼多年下來，當然會有所檢討。

李大中表示，內部壓力也是大陸援外轉型的原因之一，大陸目前迎來中美貿易戰，內部壓力遽增，一方面認為在國外大肆「撒錢」會引起更多目光關注，另一方面，也認為大陸國內有更多需要改革的地方，例如扶貧、地方債、醫療、教育、軍人退休待遇等。

(中國時報)

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