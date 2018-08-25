陸甩土豪形象 爭取盟友攻心為上

2018年08月25日 04:11 中國時報 羅印冲

近期大陸援外發展遭遇幾次頓挫，包括馬來西亞公開取消幾項「一帶一路」計畫，以及南太島國東加向北京喊話，希望中方能免除債務等。大陸援外事業已到了必須轉型的時刻。而大陸想改變「土豪」形象，援外轉型就必須以攻心為上。

大陸已走過經由金援外交，爭取第三世界國家在聯合國等國際組織支持的年代，近年援外發展也在轉型，逐漸改變金援思維，希望建立真正盟友，像是近年提出「命運共同體」概念，拉攏非洲等國，策略上不再只是簡單利益或金錢驅動。

以大陸長年經營的非洲為例，大陸在2008年首次超越美國，成為非洲最大貿易夥伴，雙邊貿易額是美國的兩倍，此外大陸也是非洲最大投資國，從2000年到2015年，就貸款非洲近千億美元，主要集中在基礎建設項目。

大陸把援外的七成預算都花在非洲，現在的非洲聯盟總部，還是北京出資建造的。不過，給錢只是援外發展一部分，大陸也深知，單靠撒錢不可能建立長久盟友關係，因此近年開始思考援外轉型，主要體現在「共同體思維」和「維和行動」等方面。

習近平上任以來，大陸積極在國際社會上強調「共同體思維」，2013年習就任國家主席後首次出訪就選擇非洲，並向世界宣告「中非從來都是命運共同體」。

習還提出，對非政策理念和正確「義利觀」，將自身發展與促進非洲實現自主可持續發展結合，豐富中非命運共同體內涵。習要強調的，就是援外政策絕非撒錢而已，必須建立在協助受援國可持續發展上，才可能深化到「共同體」層面。

援外轉型另一重點是更積極參與「維和行動」，除了符合大陸的大國形象，也凸顯大陸在國際援助上，可「出錢」也可「出力」，對改善大陸「土豪」形象有相當助益。近年大陸不斷加強「維和行動」參與力度，現已是聯合國安理會常任理事國中派兵最多的國家，至今年春天，共派遣超過2500人，在多個任務區執行維和任務，包括西非馬利、東非南蘇丹等。

不可諱言，大陸要深耕外交關係，初期最好用的工具當然是金援，然而伴隨大陸整體國力和國際地位上升，援外思維也要跟上時代變化，轉向爭取認同和共同發展，攻心為上是最佳策略。

(中國時報)