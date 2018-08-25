上海老天祿鬩牆 姊告弟不成

2018年08月25日 04:10 中國時報 張孝義 、 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

上海老天祿本店擁有許多巨星常客，更是香港觀光客必訪之地。（本報資料照片）

名店第二代爭奪商標一覽

享譽港台且為多名大明星喜愛的西門町知名滷味店「上海老天祿」，爆發姊弟鬩牆。姊姊蔡清華控告弟弟蔡清國夫妻涉嫌另開「祿大」滷味，涉嫌背信、竊盜及違反商標法、稅捐法，台北地檢署傳喚創辦人蔡毓根作證，確認成立祿大經他同意，昨將蔡清國夫婦不起訴。

蔡清國昨無奈表示，這些都是家族內部的事，實在不想搬上檯面，姊姊除告他違反商標法外，還告他背信、竊盜跟逃漏稅，目前官司都還在審理中，更說老父親夾在中間很為難，讓後輩看了很不捨，真不希望再興訟下去。

蔡說，當年父親蔡毓根創辦老天祿，因公司設立要有5個股東，就把還在讀書的4個小孩都列名其中，自己兼創辦人，大姊後來到美國定居，這幾十年來，店內實際經營者就是父親跟他。

指控一堆官司 盼別再興訟

他和妻子後來與父親商議，再設立「祿大」的副品牌，在百貨公司設櫃販售滷味，所有的過程，父親都參與並同意，但數年前被大姊知道後，就以此為由，控告他違反商標法、肖像權，讓大家有點莫名其妙。

蔡清國說，希望事情趕快過去，因為還有其他官司在進行，例如姊姊曾指控他帳目不清，事後國稅局也來查帳，根本沒有問題，但讓90多歲的父親為此煩心，甚至到地檢署出庭，他覺得很不捨，因為父親曾無奈地說：「手心手背都是肉，能怎麼辦呢？」

祿大副品牌 老父做證挺兒

蔡家大姊蔡清華向台北市調處檢舉，指弟弟蔡清國身為上海老天祿實際負責人，卻放任妻子周映明在外開設「祿大」食品，祿大標榜「上海老天祿二代店」，還在門市櫃檯放置上海老天祿購物袋，讓消費者誤認是關係企業，甚至竊取老店食材，墊高老天祿成本，降低淨利率逃漏稅損。

檢方調查時，蔡清國稱父親一直是公司的實際負責人，他只是按月向父親領薪水，其妻周映明也稱，與蔡清國結婚後就在上海老天祿工作25年，後來大姊自美返台參與經營，她為不使丈夫為難，才在公公同意下另開祿大，且對外只說是蔡家長媳第二代創業。

檢方傳喚蔡毓根說明，他證明同意兒子和兒媳出去開業，購物袋也是他指示放在櫃檯，上海老天祿也從未對外購買發票逃漏稅，祿大從上海老天祿取走食材是為了加工，檢方認定兩人無犯罪故意，其餘指控也罪證不足，將蔡清國夫婦不起訴。

(中國時報)