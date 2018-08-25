招牌滷鴨舌 征服影歌星的胃

2018年08月25日 04:10 中國時報 張孝義 、 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

西門町知名滷味店「上海老天祿」爆發家族紛爭，事實上，自1949年在台創立迄今，掌控大局的都是創始人蔡毓根，所以蔡毓根不僅是蔡家大家長，也是上海老天祿的掌門人，無論是上海老天祿，還是長媳創業的祿大，都由蔡毓根控管。

「老天祿」本店創立於清末民初的上海，算是百年老店，西門町的上海老天祿卻是過去在老天祿當學徒的蔡毓根1949年來台後與同鄉合夥經營，除曾為學徒，與「老天祿」本店沒有關係。

1956年因蔡毓根與同鄉拆夥，在太太娘家贊助下先在漢中街真善美戲院對面開了「上海老天祿食品號」賣糕點，隔年才搬到成都路的現址，並登記成立「上海老天祿食品有限公司」。

至於本店「老天祿」，拆夥後搬到中華路新生戲院樓下繼續經營。1978年新生戲院大火，大股東紹東壽收攤移民，店員謝玉泉頂下字號，搬到武昌街，成了「武昌街老天祿」的創始人。

上海老天祿初期主打糕點，直到1970年代請了廣東師傅研發滷味，轉型成為滷味老店，尤其滷鴨舌廣為消費者喜愛，讓影星林青霞讚不絕口，每次回台都會帶上幾十盒滷鴨舌到香港，連帶劉德華、陳奕迅也成主顧，陳文茜、林志玲也好這一味，有了名人加持，上海老天祿的滷味更火。

也因為上海老天祿的生意太好，蔡毓根長女看不慣弟媳創立「祿大」滷味，打著老家名號做生意，才會提告。不過，對於遊客而言，就算招牌官司打得火熱，只要口味對上了胃，儘管昨午後下著大雨，仍有許多港澳觀光客排隊光顧，生意未受絲毫影響。

(中國時報)