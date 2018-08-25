吳睿軒處分金50萬 憲爸噓史上最重

鹿希派（吳睿軒）遭函辦後，士林地檢署24日做出緩起訴處分。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

綜藝天王吳宗憲的19歲兒子吳睿軒貼文揚言「炸台北市府」，引發喧然大波，士林地檢署昨傳喚吳到案說明，他當庭表達悔意，並寫悔過書，檢方做出緩起訴處分，期間1年，且須向公庫繳交50萬元處分金。但吳宗憲對結果不滿和無奈，他說，養子不教父之過，只能承受，但這處分應算史上最重！

他指出，ㄚ子、湘瑩曾因Makiyo計程車司機事件也分別捐款12萬與8萬元，共計20萬，蔣友青「屠殺」台北美國學校也僅繳交18萬3000元罰金結案；但兒子揚言炸北市府卻被判捐50萬元。

吳宗憲認為，重罰的原因不是因為鹿希派，而是因他是「吳宗憲」的兒子，所以他感到無法釋懷，不過，兒子自己能賺錢，50萬就讓兒子自己承擔。

藝名鹿希派的吳睿軒，8月19日在IG貼文，「女友生病，要是沒有好起來，我就做炸彈、炸台北市政府、全民賠罪」，吳睿軒隨後向警方到案說明，被依恐嚇公眾罪嫌函辦。

吳昨由經紀人陪同到地檢署接受偵訊，他向檢察官解釋，因女友胃酸過多胃不舒服，經三總檢查並無大礙，他很高興，與軍中同袍聊天後，學電影《蝙蝠俠》的角色「小丑」常用的語氣，動不動就說要炸掉什麼，並非真的要炸市府。

吳當庭表達深刻悔意，也書寫悔過書「在社群網站張貼訊息，造成民眾誤會、人民恐慌，萬分抱歉」，檢察官認為經過這次司法程序應知所警惕，徵詢市府意見後，決給予緩起訴，要求在收到處分書後6個月內，支付公庫50萬。

(中國時報)

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