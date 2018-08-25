射後不理非性侵 周伯勳不起訴

2018年08月25日 04:10 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

SBL球星周伯勳參加友人歡唱趴與女大生酒後發生性關係，女大生卻認為周在事後不再搭理，驗傷後控告周伯勳利用她喝醉「撿屍」性侵，台北地檢署調查發現，被害女子離席前後並無神智不清，事後還曾抱怨周為何離開不理她，在查無犯罪具體事證，昨將全案不起訴。

SBL台啤隊球星周伯勳有「籃板狂人」稱號，打大前鋒，今年2月間，他到忠孝錢櫃參加朋友揪的歡唱趴，酒後周與外型亮麗但先前並不認識的女大生走出包廂，到櫃檯邊屋外12樓可以看到街景的陽台「嘿咻」，事後周離開KTV，女大生則回到包廂。

女大生清晨返回住處後，馬上到醫院驗傷，檢附周留在她體內的DNA指控周伯勳趁她喝醉，對她趁機性交得逞。

不過，周在檢警調查時否認指控，聲稱雙方並沒有違背對方意思發生關係，且因陽台地板髒，女生還同意躺在墊了衣服的地板上，對方也沒有喝醉，他沒有強制對方。

檢方勘驗錢櫃KTV監視器畫面，發現被害人與周伯勳離開包廂時神智清醒，事後返回包廂門口，2人還在門口聊天，但接著周直接離去，沒有再進入包廂。

檢方傳喚證人作證，發現女大生與周伯勳說要買菸而離開包廂，證人離開包廂再返回時，還看到2人在門口說話，女大生始終都是神色自若，沒有意識不清，返回包廂也沒有異狀，反而抱怨周為何離開不理她。

(中國時報)