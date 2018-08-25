酷愛土狗 育種達人為台爭光

土狗育種達人李少軍積極培訓愛犬，進軍大陸為台灣爭光。（范振和攝）

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中國時報
范振和／花蓮報導

土狗育種達人李少軍10年磨一劍，他培育的台灣犬「小虎」，參與中國畜犬協會舉辦的國際冠軍畜犬展覽比賽，一舉拿下第5犬種群亞軍，現正積極培育名叫「上海」的台灣犬，企盼在明年世界畜犬聯盟世界展中，為台灣揚眉吐氣。

金瓜頭、牛角耳是特色

李少軍去年10月間，由他培育的土狗「小虎」販售至大陸廣東省東莞，參加今年7月29日中國畜犬協會舉辦的國際冠軍畜犬展覽比賽，在大組犬種強敵環伺下，脫穎而出拿下第5犬種群（狐狸犬及原始型犬種群）第2名，這是他以台灣犬進軍大陸3年來，第一次拿下如此榮耀，相當難得。

李少軍說，台灣犬特色是金瓜頭或匏瓜頭、牛角耳、杏仁眼、竹筒嘴、嘴管與顱蓋骨比例4.5比5.5，身高與身長比例是10比10.5，腰身是吊肚狗公腰，尾巴是鎌刀尾，腳是細長的羌仔腳。

台灣犬忠心護主

他指出，台灣犬忠心護主、聰明機靈，經改良後的台灣犬，不致過於靈敏，但一樣敏銳，這點讓大陸愛狗人士很感興趣，目前李少軍培育名叫「上海」的台灣犬已5個月大，正全力備戰明年世界畜犬聯盟在上海舉辦的世界展。

李少軍指出，不只「上海」，還有其他優質台灣犬儲備選手，每天接受嚴格訓練，在跑步機上重量訓練、游泳訓練肌耐力，同時到伸展台上訓練服從性、穩定性與步容。

55歲的李少軍經營犬舍6年多，從事土狗育種至今足足10年，台灣土狗2015年被世界畜犬聯盟認證為世界公認犬種後，他在台灣舉辦的亞太國際畜犬展覽比賽，獲得多項冠軍，從此成為知名土狗育種達人，對台灣犬的酷愛，自稱已到「無可救藥」地步。

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(中國時報)

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