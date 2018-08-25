從街頭救回來 棄養犬變家人

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中國時報
／綜合報導

「不只是寵物，更是家人！」住在新竹的黃宜文5年前父喪後，與母親相依為命，2人有天在住家外發現1隻無家可歸的狗，疑似被棄養也掃不到晶片，一時起了惻隱之心決定收養，母女倆的生活，也因狗狗起了變化。

球球 改變母女生活

黃宜文幫狗取名叫「球球」，她從養狗生手，不斷爬文做功課，還自製狗食給球球，球球聰明靈敏，與母女倆相處甚歡，懂得討黃媽媽的好，讓黃母對球球的關注甚至於高過黃宜文，定期送球球去美容，每天外出散步。「感覺孤單有了共鳴」黃宜文說，初次看到球球的那一幕，始終在她腦海徘徊不去，這也是她收養球球的初衷。

小步 險些命喪水圳

桃園市陳先生養的混種犬「小步」，原本只是住家附近的流浪狗，2014年11月一個寒冷的下雨天，小步不慎跌落農田水圳，險些滅頂，陳先生奮不顧身跳進水圳搶救。

陳先生笑說原本太太反對養狗，但小步個性活潑討喜，很快擄獲太太芳心，至今已共同生活了4年。

台中王姓民眾10年前領養米克斯「Mico Wang」，牠喜歡和家人一起爬山，每次登山都愛走在家人前頭。愛奔跑的牠相當貼心，都會在前方等候爬得慢的家人。「是我們可愛的家人！」王姓民眾說，以領養代替購買，不少毛小孩都在路邊流浪，想找個家還找不到，若大家不棄養，並減少購買寵物，就可以為許多毛小孩找到溫暖的家。

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(中國時報)

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