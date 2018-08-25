阿嫁婆咖啡貓 處處能睡

甚至在鍋子裡睡午覺，讓客人看了不禁發噱，覺得可愛又好笑。

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中國時報
／南投報導

許多人因為欣賞貓咪獨立自主的個性，甘願當「貓奴」，但「喵星人」的邏輯經常讓人摸不清，甚至某些行為讓人不禁發噱；南投縣埔里鎮阿嫁婆咖啡築屋的店貓，就經常躲在各類容器裡，讓人覺得好氣又好笑。

阿嫁婆咖啡築屋負責人練美玉因很喜歡喝咖啡，與丈夫朱添吉栽種了2000多株自然農法咖啡樹，每株都是親手栽植，每顆豆子也都親手挑選；為一圓開店夢，與女兒朱惠君在中台禪寺附近親手設計、搭建了具有田園特色的戶外咖啡廳，搭配客家粢粑等特色點心，在埔里咖啡餐飲界小有名氣。

庭園咖啡 貓成店寶

在庭園咖啡裡自在走動的貓咪，是阿嫁婆咖啡裡的優雅風景，甚至有客人衝著店貓「醬醬」、「肥寶」、「蛋蛋」而來；因咖啡廳就在鄉間村里，平常這群貓咪就半野放，在田野間自在來去「打獵」，有時候貓咪躲在樹洞裡、紙箱裡、裝野菜的籃子裡，甚至在鍋子裡睡午覺，讓客人看了不禁發噱，覺得可愛又好笑。

天地一隅 倒頭就睡

朱惠君表示，貓咪經常以撩人的姿態迎接客人！讓客人一進到店裡被其可愛的姿態所征服，可貴的是，這群經常出外探險的毛孩子們，還記得回家「上工」，給客人意外的驚喜！

了解貓咪行為的專家指出，遠古時代的野生貓咪，原本就是獵捕老鼠、兔子等小動物維繫生命，對「洞穴」的高度興趣，仍然殘留在基因裡；無論是紙箱、紙籃、行李箱、水管，只要能躲藏的地方，貓咪都會感到高度興趣。但也因改不掉的好奇心，貓咪受困在空調排風管、水管，時有所聞。

(中國時報)

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