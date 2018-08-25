腦部重創男 找到親密狗朋友

2018年08月25日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

很多斗六市民都見過一名男人開電動車拉著3、4隻狗的畫面，但沒人知道那群夥伴的故事。開電動車的是被車禍重創腦部的蘇昭元，原本只能在地上爬，努力復健後終於爬起，也找到了新朋友─狗！

黃金獵犬跟他回家

蘇昭元16年前車禍腦部受創，昏迷1個月，半夢半醒1年才慢慢有記憶，醒了卻發現自己只能爬，母親像養了一個大嬰兒，餵他飯、洗澡、擦屁股、推曬太陽、背上床睡覺。

蘇昭元右半身嚴重癱瘓，他從掌中大理石球練起，接著練握力器、毛筆字，慢慢找回生活自理能力。1年半後開始獨居，老家就在50公尺外。

他說，自立的前半年很孤獨，開電動車到斗六棒球場逛時，一隻黃金獵犬過來，他問牠要不要跟他回家？牠就跟著回家了，命名為「老大」。

有天，溝壩派出所員警找上蘇昭元，告訴他那條狗原本是有人養的，他才知道老大原來只是離家出走。不過，警察並沒把「老大」帶回去，而是讓牠留在他身旁，可惜，幾年前不小心吃到農藥死了。第2隻狗是一隻拉不拉多犬「阿財」，但阿財也終老了。

蘇昭元說，有一天他開電動車在市區閒逛，有隻褐色的「妹妹」跟著他，他問牠「如果你再來，我就要養你喔！」牠還是來，於是就養了。

蘇昭元說，「妹妹」又叫「丫頭、拉比」，第一個名字叫不動就換第2個、第3個，總會有一個有效。

滷味攤老闆娘餵狗

蘇昭元目前養3隻狗，幫鄰居代養一隻，4隻和他形影不離，彼此相互陪伴不無聊，他每天用電動車遛狗2次，一次遛到棒球場，一次遛到滷味攤，已成固定路線，滷味攤老闆娘很關心他和狗，還會請狗兒打牙祭。

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(中國時報)