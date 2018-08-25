腦部重創男 找到親密狗朋友

蘇昭元因車禍重創腦部，狗兒成了他重生的力量。（周麗蘭攝）

友善列印
中國時報
／雲林報導

很多斗六市民都見過一名男人開電動車拉著3、4隻狗的畫面，但沒人知道那群夥伴的故事。開電動車的是被車禍重創腦部的蘇昭元，原本只能在地上爬，努力復健後終於爬起，也找到了新朋友─狗！

黃金獵犬跟他回家

蘇昭元16年前車禍腦部受創，昏迷1個月，半夢半醒1年才慢慢有記憶，醒了卻發現自己只能爬，母親像養了一個大嬰兒，餵他飯、洗澡、擦屁股、推曬太陽、背上床睡覺。

蘇昭元右半身嚴重癱瘓，他從掌中大理石球練起，接著練握力器、毛筆字，慢慢找回生活自理能力。1年半後開始獨居，老家就在50公尺外。

他說，自立的前半年很孤獨，開電動車到斗六棒球場逛時，一隻黃金獵犬過來，他問牠要不要跟他回家？牠就跟著回家了，命名為「老大」。

有天，溝壩派出所員警找上蘇昭元，告訴他那條狗原本是有人養的，他才知道老大原來只是離家出走。不過，警察並沒把「老大」帶回去，而是讓牠留在他身旁，可惜，幾年前不小心吃到農藥死了。第2隻狗是一隻拉不拉多犬「阿財」，但阿財也終老了。

蘇昭元說，有一天他開電動車在市區閒逛，有隻褐色的「妹妹」跟著他，他問牠「如果你再來，我就要養你喔！」牠還是來，於是就養了。

蘇昭元說，「妹妹」又叫「丫頭、拉比」，第一個名字叫不動就換第2個、第3個，總會有一個有效。

滷味攤老闆娘餵狗

蘇昭元目前養3隻狗，幫鄰居代養一隻，4隻和他形影不離，彼此相互陪伴不無聊，他每天用電動車遛狗2次，一次遛到棒球場，一次遛到滷味攤，已成固定路線，滷味攤老闆娘很關心他和狗，還會請狗兒打牙祭。

更多寵物趣事 請看翻爆APP

(中國時報)

阿嫁婆咖啡貓 處處能睡 描屋咖啡館 喵星人陪用餐

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。