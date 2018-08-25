描屋咖啡館 喵星人陪用餐

2018年08月25日 04:11 中國時報 王錦河 ／高雄報導 ／高雄報導

原本在汽車業服務的唐子晴和在空軍服役的先生游千倫都喜愛貓狗寵物，夫妻倆在桃園陸續共領養了8隻米克斯貓，之前曾在花蓮領養1隻邊境牧羊犬，約4年前夫妻倆帶著1對兒女和9隻毛小孩定居高雄，曾和朋友合開咖啡館，2016年4月夫妻倆在文橫一路開設「描Cafe X 屋Brunch」寵物友善餐廳，推廣「認養代替購買且不離棄」的愛貓理念。

30坪可容納40人

描屋店內空間寬敞舒適，一進門便看到牆上設計「描屋」2字店名，字體左右兩邊各掛有橫式3排熟客簽名的咖啡杯，象徵貓鬚，店內所有木桌和吧檯都是喜愛木工的游千倫親手製作，室內裝潢擺設也都是員工們共同發想設計，並懸掛「以認養代替購買、不離不棄不放手」的愛貓旗幟，騎樓戶外區供寵物狗和飼主用餐。

唐子晴表示，店名描屋發音像貓咪的叫聲喵～，且此店是夫妻倆一起「描繪」創立的，30多坪空間約可容納40人和毛孩用餐，描屋有4隻米克斯店貓：橘子、花花、黑黑和奶油，最受客人歡迎的橘子和喜歡人撫摸的花花，牠們都有各自的粉絲客人。

4明星貓各擁粉絲

夫妻倆表示，開店3年多結識許多熟客和愛貓同好，彼此分享毛孩經，還曾有客人包場帶親友團助陣求婚。希望宣揚認養代替購買，既然領養就絕不棄養的理念，這是對生命的責任感。

更多寵物趣事 請看翻爆APP

(中國時報)