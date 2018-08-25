疑遭棄養紅貴賓 開放認養

2018年08月25日 04:11 中國時報 宋原彰／新北報導

中和動物之家7月初，接獲民眾在路上撿到的一隻疑似棄養紅貴賓老犬，動保處調閱監視器後鎖定棄養人，該民眾到案表示並非棄養，自己在路上撿到這隻狗，私自帶回家後發現不妥，才又丟棄在動物之家附近。目前狗由收容所安排開放認養。

中和動物之家動保員林文楠指出，調閱門口監視器發現，一位藍色上衣民眾騎乘摩托車到門口，看到大門口攝影鏡頭就掉頭離去，而摩托車腳踏墊上明顯有隻棕色小狗，連同中和第一分局南勢派出所員警進行道路搜查，終於找到棄養人。

棄養人表示，6月底在前往中和區烘爐地跑步時，發現該犬，心疼之下，就先帶回家養等待飼主出現，後來朋友勸說不該私自帶回家養，以免有法律問題，才決定帶去動物之家。

該棄養人強調「沒有要棄養，如果要棄養，就不會帶到收容所了。」因為當天動物之家的警衛沒人、門口也沒人，所以才會將狗放在收容所門口附近並擺放飼料。不過本案仍依動保法，處棄養人3萬元罰鍰。

中和動物之家獸醫師黃繼霆檢視該紅貴賓後表示，該犬大約10歲以上，目前只剩下2至3顆牙，會有乾咳症狀，聽診後雖然心雜音明顯，但檢驗並無心絲蟲，目前食慾精神正常，已經開放認養，希望為牠盡早尋找到一個好歸宿。

動保處表示，根據動保法規定，棄養動物者可處3萬至15萬罰鍰。民眾如無法繼續飼養寵物，可到毛寶貝幸福轉運站（https://goo.gl/bh1iTt）將送養動物資訊上傳，提供有意願民眾來媒合送養30日；如再無人認養，才能送交動物之家收容。

(中國時報)