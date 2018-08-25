落石阻斷集集線 彰化停電大搶修

2018年08月25日 04:11 中國時報 沈揮勝 、 吳敏菁 、 陳淑娥 、 王文吉 ／綜合報導 ／綜合報導

受到熱帶低壓影響，中部地區24日陸續降下大雨，南投縣鐵道集集支線遭坍方落石阻斷，預計今日搶通；新中橫與阿里山公路也出現多處坍方，交通一度中斷；彰化縣濱海地區因落雷嚴重，供電線路被侵襲，造成4423戶大停電，經搶修恢復供電。

信義鄉神木、新高口24日凌晨大雨，6小時累積雨量都破百，省道台21線新中橫公路122K、133K及台18線阿里山公路98.2K處，發生坍方、落石導致交通中斷，在公路總局信義工務段積極搶修下搶通。

鐵道集集支線南投縣集集鎮「十三目窯」至攔河堰附近路段，24日上午9點多，上邊坡突然崩塌，落石掩埋鐵軌、交通中斷，還好並沒有造成任何遊客或民眾傷亡。現場搶修人員表示，預定25日恢復通車。

台中市大甲幼獅工業區住宅區四好溪護牆，連日來不敵強降雨，發生傾斜及路面下陷，恐有崩塌之虞，市議員吳敏濟24日急邀相關單位會勘，水利局允諾進行搶修，將原有磚牆改成鋼筋混凝土結構，以確保社區居民安全。

中部山區雨勢明顯，石岡水壩24日一早15個閘門全開洩洪，吸引不少民眾前往觀賞壯觀場面。因大甲溪水暴漲，造成豐原給水廠原水濁度飆升至1000度，水公司緊急注入食水嵙溪水稀釋，並增加鯉魚潭水庫支援，維持大台中150萬噸供水量。

(中國時報)