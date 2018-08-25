北市照服員 3年後缺額6358人

北市居家照服員664人位居六都之末，依衛福部照服人員、失能人口比例1比18計算，北市3年後照服員將缺額6358人。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

因應人口老化，政府推動長照服務，但北市議員許淑華發現，北市居家照服員僅664人，位居六都之末，依照衛福部照服人員、失能人口比例1比18計算，北市3年後照服員將缺額6358人，但勞動局配合培訓照服單位就服率僅37.2％，許淑華質疑媒合機制出問題，要求落實查核，並有條件提高基本工資及培訓津貼。勞動局對此表示，1個月內提出具體改善計畫。

監察院去年7月公告長照問題相關調查，台灣人口老化快速，長照人力短缺沒配套，截至今年7月底，北市老年人口數約44餘萬人，占全北市人口數16.8％，預估3年後失能人口至少有12萬6390人，但北市照顧老年及失能人口的居家照服員僅664人，比起3年後預估需7022位居家照服員，缺額達6358位。

許淑華昨指出，勞動局受勞動部委託，配合培訓的照服單位有13個，今年共開設25班、提供1510位照服員培訓，但調閱資料發現，去年中華民國紅十字會總會結訓學員僅37.2％，質疑勞動局對合作單位職能素質評鑑作業不確實，對於培訓人才及提升照服人員數量不夠積極。

許淑華說，北市現行職業訓練生活津貼提供免費課程，培訓後的新進照服員可多領5000元，保障月薪4萬元，但誘因不足，她建議提高培訓生活津貼，並調整領取獎勵津貼辦法，未投入職場滿1年以上應追回已領津貼。

對此，勞動局長賴香伶回應，承訓機構跟需求單位有媒合機制，學員結訓後是否投入職場沒有指定權，議員建議部分可以研議相關規範；至於增加培訓津貼，需要盤點相關資源分配，1個月內提出具體方案。

(中國時報)

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