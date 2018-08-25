林育葦 巴拉圭足壇闖出名號

2018年08月25日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

蔡英文總統日前出訪我邦交國巴拉圭時，特別在僑胞晚宴上表揚遠赴中南美追尋足球夢的台灣球員林育葦，2年來離鄉背井在異國足壇打拚，期盼故鄉新竹市的足球發展能愈來愈茁壯。

市府教育處表示，林育葦是巴拉圭5人制職業足球隊中，唯一來自台灣的球員，但甚少人知他來自新竹市，父親還是市府稅務局員工，從小對足球展現強烈興趣，一度要到足球聖地巴西發展，後轉往同為足球強國的巴拉圭尋夢。

2年來，林育葦克服了語言障礙，也適應了當地的生活環境，先是加入11人制第4級別聯賽，再到巴拉圭甲級足球聯賽，最後轉換跑道到Cerro Porteno的5人制球隊發展，獲得賽事登錄。

林育葦在海外發光發熱，也不忘關心故鄉新竹市的近況，聽聞南寮運動公園的標準足球場即將落成，林育葦感到欣慰，盼讓更多小球員能擁有良好的訓練、比賽環境，也希望透過自身努力，讓新竹市與中南美足壇接軌。

新竹市長林智堅也大力支持足球發展，目前設有足球隊學校包含建功高中、實驗中學、培英國中等。推動樂樂足球的學校有陽光國小、北門國小、朝山國小及大湖國小等。市府將在南寮運動公園打造2座標準足球場，分別為比賽與練習場地，並將整理市立體育場草皮場地及建功高中操場，打造友善足球運動空間。

(中國時報)