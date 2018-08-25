邊境牧羊犬接飛盤 如運動正妹

2018年08月25日 04:11 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

學甲隆豐冰廠的老闆李佳修，飼養一隻邊境牧羊犬「妞妞」，不只聽話顧家，也是個飛盤高手，小時候從你丟我撿開始玩起，現在不論是棒球、飛盤都能接，一躍而起的英姿令人讚嘆，是個運動正妹，11月將滿5歲，主人也為牠徵婚中。

李佳修說，偶然在電視動物頻道看到狗狗障礙賽轉播，一眼就被身手矯健的邊境牧羊犬「煞到」，透過朋友關係尋覓，約5年前在高雄找到剛出生的「妞妞」，迫不急待馬上帶回冰廠飼養。

妞妞性格相當溫馴，甚至有些害羞怕人，相當可愛，是家人的開心果，由於冰廠出入的大車不少，小時候為了安全，不得不幫牠繫繩，沒想到，邊境牧羊犬生性不愛被束縛，一度變得鬱鬱寡歡，後來重獲自由，才開朗起來。

李佳修發現，妞妞對於會動的東西很感興趣，且注意力會變得更集中，從小就喜歡跟人玩你丟我撿的遊戲，平常看到會飛的蝴蝶、小鳥還會主動去追逐，後來他有空時，就用飛盤跟妞妞玩，沒想到牠無師自通，竟然就跟電視上參加接飛盤比賽的狗狗一樣「威」。

李佳修覺得驚奇，打電話給妞妞原來的主人，一問之下才發現，原來妞妞的媽媽是「PRO級的」，曾經拿過多次接飛盤比賽冠軍，身上有職業選手的優良遺傳，難怪這麼厲害，現在好友到冰廠找他泡茶聊天，都會跟妞妞玩上幾回，每次看牠「飛高高」，都驚呼連連。

(中國時報)