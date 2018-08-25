魚缸搭沉船 重現海底總動員

30歲的張世澤從小就懷著屬於他的海底總動員的夢想。（劉宥廷攝）

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中國時報
／高雄報導

「打造心中的海底世界！」30歲的張世澤從小就懷著屬於他的海底總動員的夢想，直到8年前家中需要有個水缸造景擺放財運位時，他突發奇想，不如養個魚缸替代，也可讓他實現小時夢想；他說，用沉船造景鋪設，搭配紅蓮燈、紅鼻剪刀等魚種，鮮豔色彩讓這海底世界更逼真。

張世澤指出，養魚最重要就是過濾水質和空間，原本魚缸養的是水草缸，水草缸雖然很療癒，但飼養一段時間後會發現，水草缸看似簡單，但其實不好養，除了日常維護外，追肥、養水及藻類病體都要兼顧，長久下來也是不小開銷。

他表示，因為工作關係，無法兼顧魚缸的每天維護，才決定改為一般造景缸，造景原則就是分為前、中、後景，營造出層次感；由於小時候對於海底世界幻想，都是來自於電影，於是斷裂的沉船搭配就成了主題首選。

張男說，這8年來都是飼養紅蓮燈、紅鼻剪刀等魚種，因為他們種類繁多、色彩鮮艷，讓魚缸整體能更凸顯出真正海底世界的多元顏色，之前也花了不少錢養了繽紛的水晶蝦，增添魚缸的豐富性，但水晶蝦真的不好養，常因水質、溫度及土壤質的不穩而暴斃。如今，缸內的魚群已成為他生活的重心，牠們也習慣其餵養方式，只要白天去上班時，打開魚缸燈具，就知道要餵食了，大夥魚群聚向上宛如和他撒嬌；下班回家，關上燈具，又再次群聚一塊，成了他心中最佳的開心果。

(中國時報)

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