射箭小將暖心義賣文旦柚

2018年08月25日 04:11 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮縣吉安國小射箭隊3名小將，上月代表台灣赴美比賽，擊敗各界好手拿下4金1銀佳績，他們24日全副武裝，擔任創世基金會公益代言人，賣文旦柚募集到宅服務經費，在教練指揮下，小將們拉滿弓射向柚子箭靶紅心，象徵要把500箱愛心文旦柚全數賣光光。

吉安國小射箭隊學生曾承昊、陳玟馨及林思驊化身為創世公益小尖兵，協助推廣花蓮鶴岡文旦，教練吳祐君說，吉安射箭隊成立至今，能順利出國比賽就是受到各方贊助與支持，不僅奪下好成績，藉由這次代言活動，更要教導小選手身體力行回饋社會。

花蓮Play有機地與創世基金會合作，連續4年贈送柚子協助義賣，今年更邀請小小台灣之光一起響應，目標義賣500箱價格700元的愛心文旦，幫助在地小農銷售作物外，銷售金額也作為創世基金會到宅服務經費。

到場陪同射箭選手做公益的立委徐榛蔚，讚賞學生們為國爭光之餘，還能動手做愛心，她鼓勵小將們，要記得過去接受的幫助，社會中仍有許多需要關心、協助的弱勢團體，有機會一定要持續伸出雙手提供幫助。

創世基金會組長薛淑瑛指出，近年來受到年金改革影響，社福單位也受到波及，募款相較吃力，甚至接到不少取消定期定額捐款的電話，今年500箱的目標，現在僅出售不到50箱，盼各界能踴躍響應訂購。

(中國時報)