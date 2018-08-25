嘉縣百億治水 不敵強降雨

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣10年來花近百億治水，但不敵「雨神同行」，24日被豪雨狂轟成汪洋一片，車子強行涉水變水車，或拋錨在水路中，險象環生，縣中山高民雄交流道、台一線省道往嘉義市無法通行，各鄉鎮共撤離300餘人及收容安置200餘人，農漁畜產損失近億元，縣長張花冠勘災馬不停蹄。

有民眾開中山高南下嘉義市，因民雄交流道、台一線省道淹水，交管無法通行，且恐水深會滅頂，改道至水上交流道，又遇永欽橋封橋，再繞道改行台一線省道接博愛路，七彎八繞比平常多花半個多小時才到目的地，頗感無奈。

縣府水利處長林谷樺表示，從2006年8年800億治水計畫約60億經費，接續2014年至2019年流域綜合治理計畫約40億經費，分階段發包施工治水，但此次強降雨量太多，鹿草20小時累積雨量792毫米，已逾八八風災時雨量，也超出治水工程10年防護標準的設計，未來將廣闢滯洪池來治水。

縣府初步統計，農漁畜產災損金額約9996萬4000元，包括布袋鎮、民雄鄉、鹿草鄉的二期水稻倒伏、玉米、大豆、西瓜、洋香瓜、甘藍等共12種農作物，受害總面積318.20公頃，另有24場畜牧場、沿海養殖水產（吳郭魚、虱目魚、金目鱸、青斑、鰻魚）受害面積548公頃。

(中國時報)

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